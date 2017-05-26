الأمم المتحدة: التحالف بقيادة أمريكا يفشل في حماية المدنيين السوريين خلال قصف "داعش"

جنيف - (د ب أ):

ذكر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، اليوم الجمعة أن التحالف العسكري بقيادة الولايات الأمريكية المتحدة لا تبدي الاهتمام المناسب للحيلولة دون سقوط قتلى بين المدنيين في سورية فيما تقاتل متطرفي "داعش" هناك، مشيرا إلى زيادة أعداد القتلى.

وقال مفوض الأمم المتحدة في جنيف: " نفس المدنيين الذين عانوا من القصف العشوائي وإعدامات سريعة من قبل "داعش"، يسقطون أيضا ضحايا للقصف المتصاعد ".

وأطلق زيد رسالته بعد يوم من مقتل 35 مدنيا في غارات للتحالف على بلدة الميادين، التي يسيطر عليها "داعش" في شرق سورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

تزداد الخسائر البشرية بين المدنيين سيما في المحافظات الواقعة شمال شرقي البلاد وهي دير الزور، التي تقع بها الميادين والرقة، التي تحمل عاصمتها نفس الاسم وتعتبر مثابة مركز "داعش" في سورية.

واستشهد زيد أيضا بغارة قتلت 23 عاملا بمزرعة – بينهم 17 امرأة – في 14 مايو، وفي اليوم التالي، قتلت غارات جوية على مدينة البوكمال التي يسيطر عليها "داعش" 59 مدنيًا.

وقال المرصد، ومقره بريطانيا، في وقت سابق الأسبوع الجاري إن 225 مدنيا لقوا حتفهم في غارات للتحالف بين 23 إبريل و23 مايو.

وأضاف زيد:" يجب دائما حماية المدنيين، سواء كانوا في مناطق يسيطر عليها "داعش" أو أي طرف آخر ".

وقال زيد إن متطرفي "داعش" قتلوا أشخاصا في هذه المناطق للاشتباه في أنهم قدموا إحداثيات مستهدفة للغارات بقيادة أمريكا.