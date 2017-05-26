ترامب يتجاهل الرد على سؤال حول انتقاده لفوائض الميزان التجاري الألماني
ترامب يتجاهل الرد على سؤال حول انتقاده لفوائض الميزان التجاري الألماني
01:09 م الجمعة 26 مايو 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تاورمينا - (د ب أ):
تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرد على سؤال حول انتقاده لفوائض الميزان التجاري الألماني.
وقبل محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة السبع اليوم الجمعة في مدينة تاورمينا بصقلية لم يُجب ترامب على سؤال طرحه صحفيون مفاده: "هل قلت إن ألمانيا سيئة للغاية؟".
وبحسب تقارير إعلامية، قال ترامب خلال محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في إشارة إلى فوائض الميزان التجاري الألماني إن هذا الأمر "سيئا، سيئا للغاية".
وذكر يونكر أن ترامب لم يقصد بعبارته أن الألمان يتصرفون على نحو سيء، لكنه كان يحاول الإشارة إلى وجود مشكلة للولايات المتحدة مع فوائض الميزان التجاري الألماني.
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