الهند تفتتح أطول جسورها بين شمال شرق البلاد وولاية متنازع عليها

نيودلهي - (د ب أ):

تم افتتاح أطول جسر على الاطلاق في الهند اليوم الجمعة، ويربط شمال شرق البلاد بولاية "أروناشال براديش" التي تطالب الصين بالأحقية في السيادة عليها.

وسيقلص الجسر، الذي يبلغ طوله 15ر9 كيلومتر، ويقع فوق نهر "براهمابوترا" وقت السفر إلى المنطقة المتنازع عليها، بحوالي خمس ساعات.

وجاء توقيت افتتاح الجسر ليصادف مرور ثلاث سنوات من تولي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة.

وتقول الصين إن ولاية "أروناشال براديش" جزء من جنوب التبت وبالتالي أرض صينية. وتحتج على قرار الهند السماح للزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما بزيارة المنطقة وتطوير البنية التحتية هناك.

وقال مودي أمام اجتماع حاشد شعبي في الموقع، الذي سمي على اسم المغني الشاعر، بوبين هازاريكا من ولاية آسام الهندية "سيفتح هذا الجسر أبوابه للتنمية الاقتصادية بشمال شرق الهند على نطاق واسع. الاتصال الجيد سيربط أيضا المنطقة باقتصاد جنوب شرق آسيا".

وأفادت تقارير إعلامية أن الجسر سيساعد القوات العسكرية الهندية على الوصول إلى الحدود مع الصين، مضيفة أنه مصمم لتسهيل حركة الدبابات القتالية التي تزن الواحدة منها 60 طنًا .

وتعتبر النزاعات الحدودية بين العملاقين الاسيويين من ميراث حرب حدودية اندلعت عام 1962 ولم يتم تسويتها، على الرغم من جولات عديدة من المحادثات.

ومن المتوقع أن يدشن مودي الكثير من مشروعات البنية التحتية في ولاية آسام في وقت لاحق اليوم الجمعة.