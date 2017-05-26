الهند تفتتح أطول جسورها بين شمال شرق البلاد وولاية متنازع عليها
الهند تفتتح أطول جسورها بين شمال شرق البلاد وولاية متنازع عليها
01:09 م الجمعة 26 مايو 2017
الهند تفتتح أطول جسورها
نيودلهي - (د ب أ):
تم افتتاح أطول جسر على الاطلاق في الهند اليوم الجمعة، ويربط شمال شرق البلاد بولاية "أروناشال براديش" التي تطالب الصين بالأحقية في السيادة عليها.
وسيقلص الجسر، الذي يبلغ طوله 15ر9 كيلومتر، ويقع فوق نهر "براهمابوترا" وقت السفر إلى المنطقة المتنازع عليها، بحوالي خمس ساعات.
وجاء توقيت افتتاح الجسر ليصادف مرور ثلاث سنوات من تولي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة.
وتقول الصين إن ولاية "أروناشال براديش" جزء من جنوب التبت وبالتالي أرض صينية. وتحتج على قرار الهند السماح للزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما بزيارة المنطقة وتطوير البنية التحتية هناك.
وقال مودي أمام اجتماع حاشد شعبي في الموقع، الذي سمي على اسم المغني الشاعر، بوبين هازاريكا من ولاية آسام الهندية "سيفتح هذا الجسر أبوابه للتنمية الاقتصادية بشمال شرق الهند على نطاق واسع. الاتصال الجيد سيربط أيضا المنطقة باقتصاد جنوب شرق آسيا".
وأفادت تقارير إعلامية أن الجسر سيساعد القوات العسكرية الهندية على الوصول إلى الحدود مع الصين، مضيفة أنه مصمم لتسهيل حركة الدبابات القتالية التي تزن الواحدة منها 60 طنًا .
وتعتبر النزاعات الحدودية بين العملاقين الاسيويين من ميراث حرب حدودية اندلعت عام 1962 ولم يتم تسويتها، على الرغم من جولات عديدة من المحادثات.
ومن المتوقع أن يدشن مودي الكثير من مشروعات البنية التحتية في ولاية آسام في وقت لاحق اليوم الجمعة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بكين جهود صينية للإفراج عن الزوجين المختطفين في باكستان
-
وزير خارجية ألمانيا يلتقي حقوقيين في بكين
-
الخارجية الصينية: الرئيس لم يطلب من ترامب 100 يوم للتعامل مع أزمة
-
الصين: اعتقال شخصين استخدما طائرات بدون طيار لتصوير أهداف سرية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
محافظ المنيا لـ"مصراوي": 23 شهيدًا حصيلة الهجوم المسلح على زوار ديرأخبار
-
المتهمان بتأليف "الفيروس الغامض": "الشيطان لعب في دماغنا وخلانا نقتلأخبار
-
أول تصريح من رئيس الأهلي تعليقا على هروب كوليباليرياضة
-
الزمالك في بيان رسمي يرد على "ضبط تاجر مخدرات" داخل مقر الناديرياضة
-
هجوم أتوبيس "أقباط المنيا".. (تغطية خاصة)أخبار
-
رئيس مجلس الوزراء يوجه بسرعة ضبط الجناة في حادث أتوبيس المنياأخبار