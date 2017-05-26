التحريات: 8 مسلحين نفذوا الهجوم على أتوبيس المنيا

كتب- علاء عمران:

دفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمجموعات من العمليات الخاصة، لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج محافظة المنيا والحدود مع المحافظات المجاورة لمنع تسلل منفذي الحادث الإرهابي، الذي وقع صباح اليوم.

وأفاد مصدر أمني أن التحريات الأولية توصلت إلى أن منفذي الحادث 8 عناصر مسلحة كانوا يستقلون سيارتي دفع رباعي، أطلقوا النار على مستقلي الأتوبيس من الأقباط، أثناء مرورها بإحدى الطرق الصحراوية غرب المنيا، خلال توجهم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف.

وأضاف المصدر، أنه فور وقوع الحادث تم إغلاق مداخل ومخارج المحافظة ونشر مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة لضبطهم.

كان اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أمر بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى يضم قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تنسيقا مع مديرية أمن المنيا لسرعة تحديد هوية مرتكبي الحادث، وضبطهم.

يذكر أن مسلحين أطلقوا النيران على أتوبيس يقل أقباطا من محافظة بني سويف متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية، ما أسفر عن سقوط 35 قتيلا، وأكثر من 15 مصابا، بحسب مصدر بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية.