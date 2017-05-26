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الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث "أتوبيس المنيا" إلى 26 قتيلًا وإصابة 25

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث "أتوبيس المنيا" إلى 26 قتيلًا وإصابة 25

01:07 م الجمعة 26 مايو 2017

ضحايا حادث أتوبيس المنيا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الاعتداء على أتوبيس يقل أقباطًا بمحافظة المنيا إلى 26 قتيلًا وإصابة 25 أخرين.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إنه تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمسشفى معهد ناصر لاستقبال المصابين، كما تم الدفع بأطقم طبية مجهزة.

يذكر أن مسلحين أطلقوا النيران على أتوبيس يقل أقباطا من محافظة بني سويف متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية.

ووجه شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة ضبط الجناة في الحادث الإرهابي.​

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