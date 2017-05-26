الأنبا إرميا: 35 قتيلا في الهجوم على أتوبيس المنيا

كتبت- نسمة فرج:

أعلن الأنبا آرميا، عضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية ورئيس المركز الثقافي القبطي، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على رحلة لأقباط إلى دير الأنبا صموئيل المعترف إلى 35 قتيلا.

وأضاف الأنبا إرميا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن الهجوم تم على أتوبيس رحلات أطفال وآخر للكبار وسيارة ربع نقل، أمام دير الجرنوس أمام هضبة أبو طرطور، بمدق دير الأنبا صموئيل المعترف.

ووجّه شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة ضبط الجناة في الحادث الإرهابي.

فيما قالت وزارة الصحة، إن الحادث أسفر عن سقوط 25 قتيلًا وإصابة 27 أخرين، مشيرة إلى تجهيز مستشفى معهد ناصر لاستقبال المصابين.

يذكر أن مسلحين أطلقوا النيران على أتوبيس يقل أقباطا من محافظة بني سويف متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية، ما أسفر عن سقوط 35 قتيلا، وأكثر من 15 مصابا.