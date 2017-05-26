الأنبا إرميا: 35 قتيلا في الهجوم على أتوبيس المنيا
الأنبا إرميا: 35 قتيلا في الهجوم على أتوبيس المنيا
01:05 م الجمعة 26 مايو 2017
الهجوم على أتوبيس المنيا
كتبت- نسمة فرج:
أعلن الأنبا آرميا، عضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية ورئيس المركز الثقافي القبطي، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على رحلة لأقباط إلى دير الأنبا صموئيل المعترف إلى 35 قتيلا.
وأضاف الأنبا إرميا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن الهجوم تم على أتوبيس رحلات أطفال وآخر للكبار وسيارة ربع نقل، أمام دير الجرنوس أمام هضبة أبو طرطور، بمدق دير الأنبا صموئيل المعترف.
ووجّه شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة ضبط الجناة في الحادث الإرهابي.
فيما قالت وزارة الصحة، إن الحادث أسفر عن سقوط 25 قتيلًا وإصابة 27 أخرين، مشيرة إلى تجهيز مستشفى معهد ناصر لاستقبال المصابين.
يذكر أن مسلحين أطلقوا النيران على أتوبيس يقل أقباطا من محافظة بني سويف متجهين إلى محافظة المنيا، في رحلة دينية، ما أسفر عن سقوط 35 قتيلا، وأكثر من 15 مصابا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث "أتوبيس المنيا" إلى 26 قتيلًا وإصابة 25
-
رئيس مجلس الوزراء يوجه بسرعة ضبط الجناة في حادث أتوبيس المنيا
-
الحكومة توافق على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة "إسماعيل"
-
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
هجوم مسلح على أتوبيس أثناء توجهه لدير الأنبا صموئيل بالمنياأخبار
-
القصة الكاملة لهروب كوليبالي: "سر الجواز الإيطالي" والرسالة الأخيرةرياضة
-
حقيقة حذف مشهد محمود حميدة ب"الملابس الداخلية" من برومو "رامز تحتفنون
-
هجوم أتوبيس "أقباط المنيا".. (تغطية خاصة)أخبار
-
بالفيديو - خطأ مهني يكشف سر "سحلية" رامز تحت الأرضفنون
-
"أونا نيوز".. حلم التغييرأخبار