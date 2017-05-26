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مستشفى مغاغة يستقبل 26 مصابًا ومتوفيين في حادث أتوبيس المنيا

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مستشفى مغاغة يستقبل 26 مصابًا ومتوفيين في حادث أتوبيس المنيا مستشفى مغاغة يستقبل 26 مصابًا ومتوفيين في حادث أتوبيس المنيا

التحرير

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قال الدكتور خالد نجيب مدير مستشفى مغاغة بالمنيا إن عدد المصابين المتوفين الذين وصلوا إلى مستشفى مغاغة فى حادث "أتوبيس الأقباط " بلغ 26 مصابًا وحالتي وفاة، وتم نقل باقى المصابين والمتوفين إلى مستشفى العدوة.

ولفت نجيب - فى تصريحاته اليوم الجمعة - أن أكثر الأماكن التى أصابتها الطلقات توزعت ما بين "القدم واليد"، نظرًا لاستقلال المصابين "أتوبيسًا".

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وكان مجهولون اطلقوا النار على أتوبيس رحلات في طريقه لدير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة شمال المنيا، مما أسفر عن سقوط 24 شخصًا وإصابة 27 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيين لتلقى العلاج اللازم.

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التحرير

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