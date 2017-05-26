أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال في مقدمة قوية عن حادث اليوم " سامحوني عن الالفاظ اللي أول مرة استخدمها" -
كواليس 120 دقيقة.. 200 رجل إطفاء في مواجهة "جحيم سوق إمبابة" -
طهران تستنكر هجوم المنيا الإرهابى -
رئيس الوزراء: الأمن القومي يبدأ من الخارج.. وضرب قواعد الإرهابيين يمثل بداية فقط -
أهالي مصابين بحادث المنيا يحاولون الاعتداء على رئيس الوزراء أمام معهد ناصر -
"مصراوي" في قرية "نزلة حنا" مسقط رأس ضحايا حادث المنيا -
بالصور.. الآلاف ببني سويف يشيعون جثامين 8 من شهداء المنيا -
محافظ الشرقية يُعلن الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة -
محافظ كفر الشيخ يوافق على مجازاة مسؤولين بامتحانات الإعدادية -
خادم كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا: لا يوجد أتوبيس خاص بالأطفال في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«التحرير» تنشر أهم ملامح القانون الجديد لـ«المحلات التجارية»

Google+ Print
«التحرير» تنشر أهم ملامح القانون الجديد لـ«المحلات التجارية» «التحرير» تنشر أهم ملامح القانون الجديد لـ«المحلات التجارية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

النشار: فض الاشتباك بين السياحة والمحليات ومنح اتحاد الشاغلين حق الطعن على الترخيص
كاميرات المراقبة وشروط الشيشة ومهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المحال

كشف المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، بعض تفاصيل قانون المحال العامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أمس الخميس، مؤكدًا أنه اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم - والذي ظل قائمًا منذ 60 عامًا، كما جاء في شكل عصري مواكبًا التغيرات والمستجدات الحالية.

أضاف النشار، أن قطاع التشريع بالوزارة بالتنسيق مع وزارات الإسكان والداخلية والصحة والتنمية المحلية ومجلس المحافظين، بذل مجهودًا كبيرًا لإخراج مشروع قانون متكامل وعصري، مشيرًا إلى أن أهم ملامح القانون الذي جاء في 5 مواد إصدار و41 مادة موضوعية، توحيد جهة إصدار تراخيص المحال العامة وحصرها في وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك إعطاء الحق لاتحاد الشاغلين بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامة داخل العقار، بالإضافة إلى القانون أزال الالتباس والاشتباك بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحي.

شاهد أيضا

لفت النشار - إلى أن القانون الجديد وضع شروط بيئية خاصة للترخيص بتقديم الشيشة داخل المحال العامة، موضحأ أن القانون أيضًا عالج كون أصحاب المحال أشخاص اعتبارية وشركات وحدد أحوال العقوبة ومسؤولية المدير في الأشخاص الاعتبارية، وكذلك غلّظ العقوبات على الجرائم الواقعة في نطاق المحال العامة، كما اشترط تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية في المحال بهدف ضبط الجرائم التي تقع في نطاق تلك المحال.

تابع مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام: "عدم جواز تقديم المشروبات الكحولية أو لعب القمار نهائيًا داخل المحال العامة، وهناك 11 حالة يجوز فيها للجهة الإدارية غلق المحل العام، فضلًا عن أن القانون الجديد أمهل المحال القائمة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ترامب يدين هجوم المنيا الإرهابي.. ويؤكد: سيتم معاقبة الإرهابيين

ترامب يدين هجوم المنيا الإرهابي.. ويؤكد: سيتم معاقبة الإرهابيين

صور| شريف إسماعيل ووزيري التعليم والصحة يتابعون ضحايا حادث المنيا بمعهد ناصر

صور| شريف إسماعيل ووزيري التعليم والصحة يتابعون ضحايا حادث المنيا بمعهد ناصر

صور| مصابو «هجوم المنيا» ينشغلون بموتاهم: «ياريتنا رحنا معاكم»

صور| مصابو «هجوم المنيا» ينشغلون بموتاهم: «ياريتنا رحنا معاكم»

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا حادث المنيا

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا حادث المنيا