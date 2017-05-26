الحماية المدنية: السيطرة على حريق سوق إمبابة

كتب - محمد شعبان:

تصوير - محمود ابو ديبة:

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة بمساعدة الأهالي، اليوم الجمعة، في السيطرة على الحريق الذي اندلع بسوق إمبابة بمنطقة المنيرة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ12 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن منطقة المنيرة، فيما تسبب الحريق في تفحم عدد من المحلات التجارية.

وقال مصدر أمني مسؤول، إن الحريق امتد إلى العقار الذي تتخذ منه نقطة المنيرة مقرا لها بالطابق الأرضي، مما أدى لسقط بعض الأخشاب والمخلفات المحترقة من أعلى السطح على النقطة.