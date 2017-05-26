أسقف مغاغة والعدوة: نجاة 3 أطفال من الهجوم الإرهابي على زوار دير "الأنبا صموئيل"
أسقف مغاغة والعدوة: نجاة 3 أطفال من الهجوم الإرهابي على زوار دير "الأنبا صموئيل"
01:00 م الجمعة 26 مايو 2017
الهجوم الإرهابي على زوار دير الأنبا صموئيل
المنيا ــ ريمون الراوي:
أعلن الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، نجاة 3 أطفال من الحادث الإرهابي قرب دير الأنبا صموئيل المعترف، صباح اليوم الجمعة، والذي خلف أكثر من 50 ضحية ما بين قتيل وجريح.
وأضاف أغاثون أن الأطفال الثلاثة هم: بيشوي ميلاد واصف، فادي وائل عازر، وأمير وائل عادل، من كنيسة العذراء ببني مزار.
وطالب أغاثون أسر الأطفال بالتوجه لمطرانية مغاغة والعدوة لتسلم الأطفال.
وكان أتوبيس وعدد من السيارات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت لاعتداء من قِبل مسلحين مجهولين، بطريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. أسقف مغاغة يزور مصابي تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية
-
مطرانية مغاغة والعدوة: تفجير الكنيسة البطرسية استهدف رمزين عالميين
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مصدر أمني: العناصر المسلحة استخدمت "سيارتين" لاستهداف أتوبيس الأقباطأخبار
-
المتهمان بتأليف "الفيروس الغامض": "الشيطان لعب في دماغنا وخلانا نقتلأخبار
-
أول تصريح من رئيس الأهلي تعليقا على هروب كوليباليرياضة
-
إغلاق الملاهي الليلية والبارات حتى نهاية شهر رمضانأخبار
-
صاحب البرج المخالف ببنها: لديّ 6 براءات للمبنى من المحكمةأخبار
-
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوقأخبار