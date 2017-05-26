أسقف مغاغة والعدوة: نجاة 3 أطفال من الهجوم الإرهابي على زوار دير "الأنبا صموئيل"

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، نجاة 3 أطفال من الحادث الإرهابي قرب دير الأنبا صموئيل المعترف، صباح اليوم الجمعة، والذي خلف أكثر من 50 ضحية ما بين قتيل وجريح.

وأضاف أغاثون أن الأطفال الثلاثة هم: بيشوي ميلاد واصف، فادي وائل عازر، وأمير وائل عادل، من كنيسة العذراء ببني مزار.

وطالب أغاثون أسر الأطفال بالتوجه لمطرانية مغاغة والعدوة لتسلم الأطفال.

وكان أتوبيس وعدد من السيارات تقل مواطنين أقباطًا من محافظتي بني سويف والمنيا، قد تعرضت لاعتداء من قِبل مسلحين مجهولين، بطريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.