4 نجوم يجذبون أنظار مورينيو في «الميركاتو»

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يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة "الميركاتو" بكل قوة، استعدادًا للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيواجة مانشستر يونايتد الفائز من نهائي دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني المقام في كارديف بويلز، في نهائي السوبر الأوروبي الذي سيقام في مقدونيا في الثامن من أغسطس.

في ضوء ماسبق استعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها 4 لاعبين يسعى مورينيو للتعاقد معهم خلال الميركاتو القادم:

أنطوان جريزيمان

الدولي الفرنسي مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني صاحب الـ26 عامًا، من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 86.6 مليون جنيه استرليني، وقدم جريزمان موسمًا مميزًا مع الروخي بلانكوس، حيث شارك في 36 مباراة في الدوري الإسباني "الليجا" أحرز خلالها 16 هدفًا، وصنع 8 آخرين، وجاء معدل تهديفه ( هدف كل 192 دقيقة)، و( هدف كل 5.5 تسديدة).

روميلو لوكاكو

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الدولي البلجيكي مهاجم إيفرتون الإنجليزي صاحب الـ 24 عامًا، من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 100 مليون جنيه استرليني، وقدم لوكاكو موسمًا مميزًا مع التوفيز، حيث شارك في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أحرز خلالها 25 هدفًا، وصنع 6 آخرين، وجاء معدل تهديفه ( هدف كل 131 دقيقة)، و( هدف كل 4.4 تسديدة).

أندريا بيلوتي

الدولي الإيطالي مهاجم تورينو الإيطالي صاحب الـ 23 عامًا، من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 86.6 مليون جنيه استرليني، وقدم بيولتي موسمًا مميزًا مع تورينو، حيث شارك في 34 مباراة في الدوري الإيطالي "الكالتشيو" أحرز خلالها 25 هدفًا، وصنع 5 آخرين، وجاء معدل تهديفه ( هدف كل 119 دقيقة)، و( هدف كل 4.9 تسديدة).

مايكل كين

الدولي الإنجليزي مدافع نادي بيرنلي الإنجليزي صاحب الـ 24 عامًا، من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 30 مليون جنيه استرليني، وقدم كين موسمًا مميزًا مع بيرنلي، حيث شارك في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أحرز خلالها هدفين، ونجح في قطع الكرة بدون أخطاء في 28 مرة، كما نجح في التدخلات الثنائية في 195 مرة.