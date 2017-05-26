مورينيو يخطط لصفقة مزدوجة مع ريال مدريد

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رغبة جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من أجل السماح برحيل ديفيد دي خيا لصفوف ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو لن يترك دي خيا لريال مدريد بأقل من 75 مليون يورو من الممكن أن تصل إلى 50 مليون يورو في حال حصل على خدمات موراتا.

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ويملك موراتا علاقة قوية بالمدرب البرتغالي الذي كان له الفضل في تصعيده للفريق الأول لريال مدريد، ومع ذلك تبدو رغبة اللاعب في الذهاب إلى الدوري الإيطالي وليس الإنجليزي بفضل الخبرة التي يمتلكها عن الأجواء هناك بعدما خاض موسمين من قبل رفقة يوفنتوس.