ليفربول يدخل معركة التوقيع مع نجم لايبزيج

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ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع الدولي الغيني، نابي كيتا، لاعب خط وسط لايبزيج، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الشبكة، أن الفريق الإنجليزي سيواجه معركة للتوقيع مع الدولي الغيني صاحب الـ22 عامًا، خصوصًا وأن لايبزيج يريد الحفاظ على قوام الفريق والبناء عليه ليكون قادر على المنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد احتلال الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني في أول مواسمه في البوندسليجا.

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الجدير بالذكر أن نابي كيتا شارك هذا الموسم مع لايبزيج في الدوري الألماني في 29 مباراة سجلا خلالهم 8 أهداف، بعد قدومه من نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.