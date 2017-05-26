وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا عن أنشطة "القومي لعلوم الفضاء"

كتبت - داليا شبل:

تقدم الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتقرير مفصلٍ عن أنشطة وإنجازات الهيئة خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن التقرير تضمن المشروعات التي تم التعاقد على تنفيذها بين الهيئة وجهات الإنتاج والخدمات وبلغت 8 مشروعات خدمية في مجالات متعددة مثل التخطيط العمراني، وعلوم البحار، والجيولوجيا والجيومورفولوجى، والزراعة، والتربة، والمساحة.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ الهيئة لـ 22 مشروعًا بحثيًا تهدف إلى تنمية الموارد البشرية ورفع قدرات الباحثين بالهيئة وخدمة مشروعات التنمية القومية في مجالات (المياه ـ التربة ـ العلوم الزراعية ـ الدراسات البيئية ـ الحاسبات والمعلومات ـ استخدامات الأراضي ـ علوم الفضاء ـ الجيولوجيا ـ علوم البحار ـ المساحة ـ النمذجة العددية ـ بناء القدرات ـ الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية).

وأكدت الوزارة أن الهيئة تعاقدت مع عدد من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج وهي: برنامج التعاون الإقليمي لتحسين إدارة الموارد المائية والدعم المؤسسي، وتعزيز التعاون مع بلدان الجوار الأوروبية لسد الفجوة بين البحث والابتكار.

وأكد البيان، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى تشخيص واستخدام الأراضي المتدهورة بمصر، وتنفيذ نموذج تجريبي لوحدة "تليمترى" لقمر صناعي، مع تصميم وتنفيذ نموذج مؤهل فضائيًا لنظام إدارة الأعطال، وإنتاج أطلس للخرائط الهيدرولوجية لجنوب الصحراء الغربية، وتقييم جودة الهواء وعوامل المناخ المؤثرة على القاهرة وجوهانسبرج وبعض المناطق الريفية الأخرى باستخدام النماذج العددية وتقنيات الاستشعار من البعد.

وتابع البيان: أن هذا جاء إرسال بيانات الأقمار الصناعية، وتصميم وتنفيذ نظام تصوير فضائي متكامل للأقمار الصناعية مؤهل فضائيًا يعتمد على المستشعرات الضوئية متكاملة التأخير الزمنى، ضمن المشروعات التي تعاقدت عليها مع منظمان دولية، بجانب تأسيس التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال علوم الفضاء "قمر صناعي تجريبي لتكنولوجيات متطورة"، وبرمجيات تكنولوجيا الفضاء، وخطة الطريق لمصر في الفضاء والاستشعار من البعد، ومشروع "المياه ـ الاستزراع".

وأشارت الوزارة إلى عقد بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة الوادي الجديد للتعاون في إعداد قاعدة بيانات حديثة للموارد الطبيعية والبيئية والمائية باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، وبروتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشركات الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية للاستفادة من كل الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التي تزخر بها الهيئة مستخدمة في ذلك أحدث التكنولوجيا وتطبيقاتها لوضع استراتيجية حديثة للنهوض بالمحافظة خلال الخمس سنوات المقبلة.