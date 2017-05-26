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الصحة: نقل مصابي حادث "أتوبيس المنيا" إلى معهد ناصر

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مصراوي Masrawy

الصحة: نقل مصابي حادث "أتوبيس المنيا" إلى معهد ناصر

12:13 م الجمعة 26 مايو 2017

ارشيفية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه يجري حالياً التنسيق لاستقبال المصابين جراء حادث الاعتداء الإرهابي على أتوبيس يقل أقباطًا بمحافظة المنيا، إلى معهد ناصر بالقاهرة.

وأوضح مجاهد في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن وزير الصحة وجه برفع درجة الاستعداد إلى القصوى، والدفع بأطقم طبية كاملة إلى معهد ناصر تمهيدًا لاستقبال المصابين.

وأسفر الحادث عن سقوط 25 قتيلا وإصابة 23 أخرين حتى الآن.

وأشار مجاهد إلى أن وزير الصحة وجه الدكتور شريف وديع، مستشاره للرعايات المركزة، لتجهيز المستشفى.

وقال مجاهد، إن وزير الصحة في طريقه إلى مستشفى معهد ناصر للوقوف على الحالة الطبية هناك، كما تواصل مع وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا لمتابعة حالة المصابين.​

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