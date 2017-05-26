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هجوم أتوبيس "أقباط المنيا".. (تغطية خاصة)

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مصراوي Masrawy

هجوم أتوبيس "أقباط المنيا".. (تغطية خاصة)

12:29 م الجمعة 26 مايو 2017

هجوم أتوبيس أقباط المنيا

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