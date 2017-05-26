هجوم أتوبيس "أقباط المنيا".. (تغطية خاصة)

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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%أخبار

"علقة موت" لسائق حاول اغتصاب عجوز على الطريق الزراعي في الشرقيةأخبار