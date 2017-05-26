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ضبط شخصين خلال تنقيبهما عن الآثار داخل منزل في البحيرة

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مصراوي Masrawy

ضبط شخصين خلال تنقيبهما عن الآثار داخل منزل في البحيرة

12:28 م الجمعة 26 مايو 2017

ضبط شخصين خلال تنقيبهما عن الآثار داخل منزل في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت شرطة إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، شخصين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل شخص ثالث هارب بناحية قرية جبارس قبلي، دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين قيام "محمد .ص.ج" 32 عامًا، كهربائي ومقيم قرية خمارة، دائرة المركز، و"رمضان .إ.إ" 60 عامًا، فلاح ومقيم بعزبة عيسى، مركز الدلنجات، و"النورى.ع.ال" هارب، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور ملك الثالث بذات الناحية.

وقال بيان لمديرية أمن البحيرة، إنه جرى اكتشاف حفرة دائرية الشكل قطرها 1.5 متر تقريبًا، بعمق 5 أمتار، وضبط الأدوات المستخدمة "موتور رفع مياه، مواسير حديد، خرطوم مياه"، وبمواجهة الأول والثاني، اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك والمتهم الهارب.

جرى التحفظ على مكان الحفر، وأخطرت هيئة الآثار بالبحيرة لإتخاذ شئونها، وتحرر المحضر اللازم.

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