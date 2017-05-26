لاستعانته بـ"احتياطي" في الامتحان.. استدعاء لاعب "النصر للتعدين" لنيابة الزقازيق

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق في الشرقية، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، ضبط وإحضار "أحمد.خ" الشهير بـ"كارلوس" لاعب فريق كرة القدم بنادي النصر للتعدين، في واقعة أداء قهوجي الامتحان بدلًا عنه في مادة اللغة الإنجليزية في امتحانات شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بالزقازيق، وأمرت بحبس القهوجي على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بالتحفظ على "هشام.خ.أ" 21 عامًا، عامل بمقهى، خلال قيامه بأداء الامتحان بدلًا من "أحمد.خ.م" وشهرته "كارلوس" 19 عامًا، طالب، مُقيم بمدينة الزقازيق، لانشغال الأخير بتدريبات كرة القدم بفريق "النصر للتعدين"، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 3622 إداري ثان الزقازيق لسنة 2017.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أقر بتأدية الامتحان بدلًا من اللاعب، لانشغال الأخير بتدريبات كره القدم مع فريق النصر للتعدين، حيث إنه موجود في أسوان ضمن معسكر الفريق.

في سياق متصل، قررت مديرية التربية والتعليم، إلغاء امتحانات الطالب في جميع المواد للعام الدراسي الحالي.