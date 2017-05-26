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ضبط لصَّين حاولا سرقة محل مجوهرات في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

ضبط لصَّين حاولا سرقة محل مجوهرات في الإسكندرية

12:16 م الجمعة 26 مايو 2017

ضبط لصَّين حاولا سرقة محل مجوهرات في الإسكندرية

ارشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

نجح أهالي منطقة أبو سليمان بالإسكندرية فى ضبط عاطل تعدى بالضرب على صاحب محل مجوهرات، وحاول تقييده بأشرطة بلاستيكية وتكميم فمه لسرقة المحل بالاشتراك مع آخر نجح الأمن فى القبض عليه عقب هروبه.

تعود بداية الواقعة عندما تلقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان الرمل إخطارًا تليفونيًّا من الأهالي يفيد ضبط لص داخل محل للمصوغات بتقاطع شارعي الشركة العربية وأحمد أبو سليمان

وقال المدعو "جرجس.ف.د"، 64 عامًا، صائغ: "إنه أثناء تواجده بالمحل فوجئ بحضور المدعو "إبراهيم.ع.ع"، 24 عامًا، عاطل، وتعدى عليه بالضرب محاولاً تقييده بأشرطة بلاستيكية ووضع لاصق على فمه، ما أدى لإصابته بكدمة بالشفة العليا وسحجات متعددة بالجسم.

وأضاف صاحب المحل فى التحقيقات، أنه استغاث بالأهالي وتمكنوا من ضبطه وبحوزته 4 أشرطه بلاستيكية " قفيز" ولاصق شفاف عريض.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، بالاشتراك مع المتهم الهارب "أحمد.م.أ" وشهرته بلبل " 59 عامًا، بائع، مقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل الذي كان في انتظاره خارج المحل مستقلاً سيارة "مستأجرة".

جرى ضبط المتهم الهارب والسيارة، وأقر بمضمون ما جاء بأقوال المتهم الأول.

حرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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