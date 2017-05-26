محافظ المنيا لـ"مصراوي": 23 شهيدًا حصيلة الهجوم المسلح على زوار دير الأنبا صموئيل
محافظ المنيا لـ"مصراوي": 23 شهيدًا حصيلة الهجوم المسلح على زوار دير الأنبا صموئيل
12:12 م الجمعة 26 مايو 2017
المنيا -ريمون الراوى:
قال اللواء عصام الدين البديوي، محافظ المنيا، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الهجوم المسلح على الأتوبيس المتجه لدير الأنبا صموئيل المعترف أسفر عن استشهاد 23 شخصًا وإصابة 25 آخرين حتى الآن.
في سياق متصل، قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حادث الاعتداء الإرهابي على أتوبيس يقل أقباطًا بمحافظة المنيا، أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 23 أخرين. وأوضح مجاهد في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إنه يجري حالياً نقل حالات الإصابة إلى مستشفى مغاغة العام.
وقالت مصادر كنسية من خدام مطرانية مغاغة والعدوة: "إن أنباء وردت عن تعرض أتوبيس رحلات وعدد من السيارات، المتوجهة لزيارة الدير صباح اليوم الجمعة، جرى استيقافها من قبل مسلحين، وتصفية أعداد من مستقليها". وفي اتصال هاتفي من "مصراوي" مع مدير أمن المنيا اللواء فيصل دويدار، أكد توجهه لموقع الحادث للمعاينة.
وكان أتوبيس يقل مواطنين أقباط قد تعرض لاعتداء من قِبل مسلحين مجهولين، بطريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
هجوم مسلح على أتوبيس أثناء توجهه لدير الأنبا صموئيل بالمنيا
-
محافظ المنيا: تخفيض أسعار اللحوم السودانية والبيض في شهر رمضان
-
بالصور.. فتح شونة مطاي بالمنيا لاستقبال القمح السبت المقبل
-
استرداد 88% من أراضي أملاك الدولة في المنيا.. "صور"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور- طارق لطفى فى رمضان رغم خروج "بين عالمين"فنون
-
المحكمة العليا السعودية : السبت أول أيام رمضانإسلاميات
-
بالصور.. سليمان يهدد مرتضى ومجلس الزمالك في "إنذار على يد محضر"رياضة
-
كوليبالي لسيد عبد الحفيظ: سافرت إلى لندن وسأخبرك الأسباب لاحقًارياضة
-
فيديو.. الحضري رفضت خطوبة كهربا من ابنتي.. واللاعب يرد :"مش حجيب فيكرياضة
-
بالصور.. إخلاء ثاني برج سكني ببنها تمهيدًا لتفجيرهأخبار