محافظ المنيا لـ"مصراوي": 23 شهيدًا حصيلة الهجوم المسلح على زوار دير الأنبا صموئيل

المنيا -ريمون الراوى:

قال اللواء عصام الدين البديوي، محافظ المنيا، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الهجوم المسلح على الأتوبيس المتجه لدير الأنبا صموئيل المعترف أسفر عن استشهاد 23 شخصًا وإصابة 25 آخرين حتى الآن.

في سياق متصل، قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حادث الاعتداء الإرهابي على أتوبيس يقل أقباطًا بمحافظة المنيا، أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 23 أخرين. وأوضح مجاهد في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إنه يجري حالياً نقل حالات الإصابة إلى مستشفى مغاغة العام.

وقالت مصادر كنسية من خدام مطرانية مغاغة والعدوة: "إن أنباء وردت عن تعرض أتوبيس رحلات وعدد من السيارات، المتوجهة لزيارة الدير صباح اليوم الجمعة، جرى استيقافها من قبل مسلحين، وتصفية أعداد من مستقليها". وفي اتصال هاتفي من "مصراوي" مع مدير أمن المنيا اللواء فيصل دويدار، أكد توجهه لموقع الحادث للمعاينة.​

وكان أتوبيس يقل مواطنين أقباط قد تعرض لاعتداء من قِبل مسلحين مجهولين، بطريق دير "الأنبا صموئيل المعترف"، أقصى شمال غرب محافظة المنيا.