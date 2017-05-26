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سلطات بنجلادش تزيل تمثالًا اعتبره الإسلاميون "إغريقيا"

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مصراوي Masrawy

سلطات بنجلادش تزيل تمثالًا اعتبره الإسلاميون "إغريقيا"

12:32 م الجمعة 26 مايو 2017

تظاهرات حاشدة لاسلاميين متشددين في بنغلادش من اجل

(أ ف ب)

فككت سلطات بنجلادش الجمعة، تمثالًا يمثل العدالة، رأى رجال الدين الأصوليون أنه يمثل آلهة إغريقية "غير إسلامية".

وأشرف على أشغال تفكيك التمثال الذي نصب قبل ستة اشهر أمام المحكمة العليا في دكا، النحات الذي نفذه مرينال حق. وقال امام عشرات الناشطين العلمانيين الذين كانوا يحتاجون على تفكيك التمثال "انها صفعة لكل التقدميين في هذا البلد".

وسببت إقامة تمثال "سيدة العدل" أمام اعلى هيئة قضائية في البلاد انقساما في هذا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه. ونظم إسلاميون تظاهرات حاشدة للاحتجاج على ما اعتبروه آلهة إغريقية لا تليق ببنجلادش.

ويمثل التمثال امرأة معصوبة العينين تحمل ميزانا. ويطالب الاسلاميون بوضع مصحف في مكان التمثال مع ان بنجلادش تتمتع بدستور علماني.

وبدا موقف رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد التي تقود حزب رابطة عوامي العلماني أقرب إلى الإسلاميين اذ انها انتقدت التمثال وقالت انه "مثير للضحك". وقالت "من جهتي، لا احبه. يقولون انه تمثال يوناني. لكن كيف حط تمثال يوناني هنا؟".

ويرى محللون ان رئيسة الوزراء تحاول بذلك ارضاء الإسلاميين والناخبين المحافظين في الأرياف قبل الانتخابات المقرر اجراؤها قبل نهاية العام.

وصدمت المواقف الجديدة للشيخة حسينة العلمانيين.

 

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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