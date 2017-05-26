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"ماكرون" يعد "ماي" بأن يفعل ما بوسعه لمساعدتها على مكافحة الارهاب

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مصراوي Masrawy

"ماكرون" يعد "ماي" بأن يفعل ما بوسعه لمساعدتها على مكافحة الارهاب

12:05 م الجمعة 26 مايو 2017

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عند توجهه للمشاركة

(أ ف ب)

وعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال لقاء في مدينة تاورمينا في صقلية الجمعة، بأن يفعل ما بوسعه لمساعدتها على مكافحة الارهاب.

قال ماكرون لماي في لقاء قبل قمة مجموعة السبع "نحن هنا للتعاون ولنفعل ما بوسعنا فعله من أجل تعزيز هذا التعاون على المستوى الأوروبي، ولنقوم بالمزيد على الصعيد الثنائي ضد الارهاب".

وسيحاول قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي سيجتمعون في مدينة تاورمينا بجزيرة صقلية الإيطالية الجمعة والسبت، إظهار جبهة موحدة ضد الارهاب.

وستؤكد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي ستعود الى لندن مساء الجمعة، أمام شركائها ضرورة مواصلة مكافحة الارهاب بإصرار بعد اعتداء مانشستر الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وجرح 64 آخرين بينهم عدد كبير من الأطفال.

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مصراوي Masrawy

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