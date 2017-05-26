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بالصور| «فيات» تعدل سيارتها الشهيرة «500L»

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كشفت شركة "فيات" الإيطالية عن النسخة الجديدة من سيارتها "500L" والخاصة بعام 2018، والتي من المتوقع أن تصدر رسميًا في أحد المحافل الدولية للسيارات خلال العام الجاري.

ووفقًا لموقع "درايف سبارك" المتخصص في السيارات، فإن "فيات" عدلت بشكل واضح من سيارتها "500L" على مستوى الشكل الخارجي بشكل واضح، وهو ما اتضح من خلال الشبكة الأمامية والخطوط الجانبية للسيارة.

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وطورت الشركة الإيطالية سيارتها الشهيرة بعد أن طالتها انتقادات واسعة بشأن التصميم الخارجي لهيكل السيارة، والذي أبقت عليه "فيات" لفترات طويلة دون تغيير ملموس.

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