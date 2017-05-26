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مساء dmc - أسامة كمال في مقدمة قوية عن حادث اليوم " سامحوني عن الالفاظ اللي أول مرة استخدمها"
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الجمعة 26 مايو 2017 10:55 مساءً
كواليس 120 دقيقة.. 200 رجل إطفاء في مواجهة "جحيم سوق إمبابة"
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الجمعة 26 مايو 2017 10:45 مساءً
طهران تستنكر هجوم المنيا الإرهابى
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الجمعة 26 مايو 2017 10:45 مساءً
رئيس الوزراء: الأمن القومي يبدأ من الخارج.. وضرب قواعد الإرهابيين يمثل بداية فقط
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الجمعة 26 مايو 2017 10:45 مساءً
أهالي مصابين بحادث المنيا يحاولون الاعتداء على رئيس الوزراء أمام معهد ناصر
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الجمعة 26 مايو 2017 10:45 مساءً
"مصراوي" في قرية "نزلة حنا" مسقط رأس ضحايا حادث المنيا
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الجمعة 26 مايو 2017 10:24 مساءً
بالصور.. الآلاف ببني سويف يشيعون جثامين 8 من شهداء المنيا
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الجمعة 26 مايو 2017 10:17 مساءً
محافظ الشرقية يُعلن الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة
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الجمعة 26 مايو 2017 10:17 مساءً
محافظ كفر الشيخ يوافق على مجازاة مسؤولين بامتحانات الإعدادية
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الجمعة 26 مايو 2017 10:17 مساءً
خادم كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا: لا يوجد أتوبيس خاص بالأطفال في الحادث
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الجمعة 26 مايو 2017 10:17 مساءً
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8 الصبح - تعليق الكابتن أدهم السلحدار عن "هروب كوليبالي" او سفره دون إذن من النادي الأهلي
DMC
DMC
الجمعة 26 مايو 2017 12:24 مساءً
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