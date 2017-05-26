أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال في مقدمة قوية عن حادث اليوم " سامحوني عن الالفاظ اللي أول مرة استخدمها" -
كواليس 120 دقيقة.. 200 رجل إطفاء في مواجهة "جحيم سوق إمبابة" -
طهران تستنكر هجوم المنيا الإرهابى -
رئيس الوزراء: الأمن القومي يبدأ من الخارج.. وضرب قواعد الإرهابيين يمثل بداية فقط -
أهالي مصابين بحادث المنيا يحاولون الاعتداء على رئيس الوزراء أمام معهد ناصر -
"مصراوي" في قرية "نزلة حنا" مسقط رأس ضحايا حادث المنيا -
بالصور.. الآلاف ببني سويف يشيعون جثامين 8 من شهداء المنيا -
محافظ الشرقية يُعلن الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة -
محافظ كفر الشيخ يوافق على مجازاة مسؤولين بامتحانات الإعدادية -
خادم كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا: لا يوجد أتوبيس خاص بالأطفال في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترامب يرى اتفاقية باريس لحماية المناخ "غير عادلة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يرى اتفاقية باريس لحماية المناخ "غير عادلة"

11:37 ص الجمعة 26 مايو 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تاورمينا (صقلية) - (د ب أ):

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقية باريس لحماية المناخ "غير عادلة" ومضرة بالتطور الاقتصادي للولايات المتحدة.

وقال جاري كوهن المستشار الاقتصادي لترامب اليوم الجمعة، في مدينة تارومينا بصقلية قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى إنه يتعين على الدول الأخرى في مجموعة السبع فهم مشكلات الولايات المتحدة، موضحًا أن ترامب مُطالب بالمساعدة في النهوض بالنمو الاقتصادي الأمريكي وتوفير فرص عمل، وأضاف: "يتعين علينا التخلص من اللوائح المعرقلة للنمو الاقتصادي".

وذكر كوهن أن ترامب يولي اهتماما بالبيئة لكنه يهتم بصفة أكبر بتوفير فرص عمل للأمريكيين، موضحا أن معايير اتفاقية باريس تعرقل نمو الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن المسألة تتمحور حول ما إذا كانت لوائح تلك الاتفاقية ملزمة أم يمكن تغييرها.

وقال: "نعلم أن المستوى الذي وافقت عليه الأمريكية السابقة سيكون معرقلا بأعلى درجة للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة"، مضيفا أن تطبيق هذه الالتزامات سيكون أسهل على الأوروبيين.

وقال كوهن: "هذه شروط تنافسية غير متكافئة فعلا"، مضيفا أن ترامب لن يشارك في قيود لحماية البيئة "غير عادلة بالنسبة لنا".

تجدر الإشارة إلى أن حماية المناخ من الموضوعات المهمة في مشاورات مجموعة السبعة اليوم.

وبحسب بياناته، يعتزم ترامب اتخاذ قراره بشأن الخروج من اتفاقية باريس عقب هذه المشاورات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل تصل إلى صقلية وسط ترقب لمفاوضات صعبة في قمة مجموعة السبع

    ميركل تصل إلى صقلية وسط ترقب لمفاوضات صعبة في قمة مجموعة السبع

    أخبار
  • توقيف ثلاثة أشخاص وتنظيم داعش يتبنى تفجيرين في اندونيسيا

    توقيف ثلاثة أشخاص وتنظيم داعش يتبنى تفجيرين في اندونيسيا

    أخبار
  • القضاء الاميركي يؤيد تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة

    القضاء الاميركي يؤيد تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة

    أخبار
  • ترامب يصل إلى صقلية في أجواء تنذر بمباحثات عسيرة لمجموعة السبع

    ترامب يصل إلى صقلية في أجواء تنذر بمباحثات عسيرة لمجموعة السبع

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%

    محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%أخبار

  • فيديو.. الحضري رفضت خطوبة كهربا من ابنتي.. واللاعب يرد :

    .. الحضري رفضت خطوبة كهربا من ابنتي.. واللاعب يرد :"مش حجيب فيكرياضة

  • تأييد الحجز على 61 مليون جنيه من أموال

    تأييد الحجز على 61 مليون جنيه من أموال "مبارك" ونجليهأخبار

  • بالصور.. الشرطة تستعين بالصيادين للبحث عن سيدة ألقت بنفسها في نيل دسوق

    بالصور.. الشرطة تستعين بالصيادين للبحث عن سيدة ألقت بنفسها في نيل دسوقأخبار

  • 10 معلومات عن أول مرشح محتمل للرئاسة..

    10 معلومات عن أول مرشح محتمل للرئاسة.. "مرسي نقطة سوداء والسيسي حمىأخبار

  • حقيقة حذف مشهد محمود حميدة ب

    حقيقة حذف مشهد محمود حميدة ب"الملابس الداخلية" من برومو "رامز تحتفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصراوي" في قرية "نزلة حنا" مسقط رأس ضحايا حادث المنيا

"مصراوي" في قرية "نزلة حنا" مسقط رأس ضحايا حادث المنيا

بالفيديو- أحد أقارب مصابي حادث المنيا أمام معهد ناصر: "لحد إمتى.. كفاية"

بالفيديو- أحد أقارب مصابي حادث المنيا أمام معهد ناصر: "لحد إمتى.. كفاية"

ترامب يدين هجوم المنيا الإرهابي.. ويؤكد: سيتم معاقبة الإرهابيين

ترامب يدين هجوم المنيا الإرهابي.. ويؤكد: سيتم معاقبة الإرهابيين

بالفيديو.. مكرم للصحفيين: أعتمد على وطنيتكم في تناول «حادث المنيا»

بالفيديو.. مكرم للصحفيين: أعتمد على وطنيتكم في تناول «حادث المنيا»