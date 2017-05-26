ترامب يرى اتفاقية باريس لحماية المناخ "غير عادلة"
ترامب يرى اتفاقية باريس لحماية المناخ "غير عادلة"
11:37 ص الجمعة 26 مايو 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تاورمينا (صقلية) - (د ب أ):
يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقية باريس لحماية المناخ "غير عادلة" ومضرة بالتطور الاقتصادي للولايات المتحدة.
وقال جاري كوهن المستشار الاقتصادي لترامب اليوم الجمعة، في مدينة تارومينا بصقلية قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى إنه يتعين على الدول الأخرى في مجموعة السبع فهم مشكلات الولايات المتحدة، موضحًا أن ترامب مُطالب بالمساعدة في النهوض بالنمو الاقتصادي الأمريكي وتوفير فرص عمل، وأضاف: "يتعين علينا التخلص من اللوائح المعرقلة للنمو الاقتصادي".
وذكر كوهن أن ترامب يولي اهتماما بالبيئة لكنه يهتم بصفة أكبر بتوفير فرص عمل للأمريكيين، موضحا أن معايير اتفاقية باريس تعرقل نمو الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن المسألة تتمحور حول ما إذا كانت لوائح تلك الاتفاقية ملزمة أم يمكن تغييرها.
وقال: "نعلم أن المستوى الذي وافقت عليه الحكومة الأمريكية السابقة سيكون معرقلا بأعلى درجة للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة"، مضيفا أن تطبيق هذه الالتزامات سيكون أسهل على الأوروبيين.
وقال كوهن: "هذه شروط تنافسية غير متكافئة فعلا"، مضيفا أن ترامب لن يشارك في قيود لحماية البيئة "غير عادلة بالنسبة لنا".
تجدر الإشارة إلى أن حماية المناخ من الموضوعات المهمة في مشاورات مجموعة السبعة اليوم.
وبحسب بياناته، يعتزم ترامب اتخاذ قراره بشأن الخروج من اتفاقية باريس عقب هذه المشاورات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ميركل تصل إلى صقلية وسط ترقب لمفاوضات صعبة في قمة مجموعة السبع
-
توقيف ثلاثة أشخاص وتنظيم داعش يتبنى تفجيرين في اندونيسيا
-
القضاء الاميركي يؤيد تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
-
ترامب يصل إلى صقلية في أجواء تنذر بمباحثات عسيرة لمجموعة السبع
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%أخبار
-
فيديو.. الحضري رفضت خطوبة كهربا من ابنتي.. واللاعب يرد :"مش حجيب فيكرياضة
-
تأييد الحجز على 61 مليون جنيه من أموال "مبارك" ونجليهأخبار
-
بالصور.. الشرطة تستعين بالصيادين للبحث عن سيدة ألقت بنفسها في نيل دسوقأخبار
-
10 معلومات عن أول مرشح محتمل للرئاسة.. "مرسي نقطة سوداء والسيسي حمىأخبار
-
حقيقة حذف مشهد محمود حميدة ب"الملابس الداخلية" من برومو "رامز تحتفنون