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إصابة 8 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة نقل ببرج العرب

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مصراوي Masrawy

إصابة 8 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة نقل ببرج العرب

11:54 ص الجمعة 26 مايو 2017

إصابة 8 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة نقل ببرج العرب

ارشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر اصطدام أتوبيس بسيارة نقل على طريق المنطقة الصناعية الأولى بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية.

كان قسم شرطة برج العرب قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم بالمنطقة الصناعية الأولى، فانتقل ضباط القسم والمرور إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة حدوث تصادم بين الأتوبيس رقم "2947 " قيادة "إبراهيم.ع.م" 57 عامًا، سائق، مقيم بمنطقة مينا البصل، والسيارة رقم "7645 مصر" ربع نقل، قيادة "محمد.س.م" 34 عامًا، سائق، مقيم ببنجر السكر دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية.

وكشفت المعاينة أنه أثناء سير الأوتوبيس بالطريق المشار إليه، فوجئ قائدة بالسيارة الثانية تعبر الطريق أمامه، فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الأتوبيس و7 آخرين من مستقليه بكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقلهم لمستشفى برج العرب.

حُرر المحضر جنح قسم شرطة برج العرب بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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