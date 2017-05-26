ديفيد لويز يكشف كواليس عودته إلى تشيلسي

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أكد المدافع البرازيلي ديفيد لويز، أنه وافق على تخفيض الراتب الذي كان يحصل عليه مع نادي باريس سان جيرمان وذلك من أجل العودة مجددًا لصفوف تشيلسي الإنجليزي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وعاد ديفيد لويز إلى صفوف تشيلسي في شهر أغسطس من عام 2016 ليشكل عنصرًا أساسيًا في خطة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي اعتمد على 3 مدافعين في خط الدفاع، ونجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ويمتلك الفرصة لإنهاء الموسم بثنائية عندما يواجه أرسنال غدا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشار المدافع البرازيلي إلى إداركه التام بحجم المغامرة التي أقدم عليها بالعودة إلى تشيلسي المتعثر حينها وترك باريس سان جيرمان المسيطر بالطول والعرض على بطولة الدوري الفرنسي، ولكنه يدرك تماما أن الحياة ليست سهلة، لذا أقدم على المغامرة وهو سعيد الأن بعدما تبين للجميع أنه اتخذ القرار الصحيح.

وأضاف لويز أنه يعشق المغامرات، مشيرًا إلى أن أي إنسان لا يقبل على المغامرات لن يحظى بأي شيء جديد في حياته، ليس فقط في الحياة العملية بل في الحياة بشكل عام.

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وأوضح لويز أنه لم يتردد في تخفيض راتبه مع تشيلسي كونه حصل على الكثير في السابق وينقصه الشعور بالسعادة التي يشعر بها الأن مع البلوز.

وتطرق المدافع البرازيلي للحديث عن مدربه كونتي، مشيرًا إلى أنه شخصية رائعة ويمتلك شغفًا كبيرًا بكرة القدم، مؤكدًا على أنه منذ اليوم الأول لعودته من جديد لتشيلسي تحدث معه وحاول نقل له فلسفته الكروية.

وأشار لويز إلى أن كونتي أخبره بأنه اللاعب الذي يرغب في وجوده بفريقه خاصة في ظل قدرته على تطوير مستوى أي فريق يلعب له، وحينها أخبره لويز بأنه سيعمل بكل قوة من أجله ومن أجل الفريق، وهو ما اعتاد على فعله في السنوات العشر الماضية التي خاضها مع جميع الفرق.