أخبار عاجلة

كواليس 120 دقيقة.. 200 رجل إطفاء في مواجهة "جحيم سوق إمبابة" -
طهران تستنكر هجوم المنيا الإرهابى -
رئيس الوزراء: الأمن القومي يبدأ من الخارج.. وضرب قواعد الإرهابيين يمثل بداية فقط -
أهالي مصابين بحادث المنيا يحاولون الاعتداء على رئيس الوزراء أمام معهد ناصر -
"مصراوي" في قرية "نزلة حنا" مسقط رأس ضحايا حادث المنيا -
بالصور.. الآلاف ببني سويف يشيعون جثامين 8 من شهداء المنيا -
محافظ الشرقية يُعلن الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة -
محافظ كفر الشيخ يوافق على مجازاة مسؤولين بامتحانات الإعدادية -
خادم كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا: لا يوجد أتوبيس خاص بالأطفال في الحادث -
'المحامين" تعلن الحداد على ضحايا المنيا.. وتدعو النقابات المهنية للاجتماع الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ديفيد لويز يكشف كواليس عودته إلى تشيلسي

Google+ Print
ديفيد لويز يكشف كواليس عودته إلى تشيلسي ديفيد لويز يكشف كواليس عودته إلى تشيلسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد المدافع البرازيلي ديفيد لويز، أنه وافق على تخفيض الراتب الذي كان يحصل عليه مع نادي باريس سان جيرمان وذلك من أجل العودة مجددًا لصفوف تشيلسي الإنجليزي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وعاد ديفيد لويز إلى صفوف تشيلسي في شهر أغسطس من عام 2016 ليشكل عنصرًا أساسيًا في خطة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي اعتمد على 3 مدافعين في خط الدفاع، ونجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ويمتلك الفرصة لإنهاء الموسم بثنائية عندما يواجه أرسنال غدا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشار المدافع البرازيلي إلى إداركه التام بحجم المغامرة التي أقدم عليها بالعودة إلى تشيلسي المتعثر حينها وترك باريس سان جيرمان المسيطر بالطول والعرض على بطولة الدوري الفرنسي، ولكنه يدرك تماما أن الحياة ليست سهلة، لذا أقدم على المغامرة وهو سعيد الأن بعدما تبين للجميع أنه اتخذ القرار الصحيح.

وأضاف لويز أنه يعشق المغامرات، مشيرًا إلى أن أي إنسان لا يقبل على المغامرات لن يحظى بأي شيء جديد في حياته، ليس فقط في الحياة العملية بل في الحياة بشكل عام.

شاهد أيضا

وأوضح لويز أنه لم يتردد في تخفيض راتبه مع تشيلسي كونه حصل على الكثير في السابق وينقصه الشعور بالسعادة التي يشعر بها الأن مع البلوز.

وتطرق المدافع البرازيلي للحديث عن مدربه كونتي، مشيرًا إلى أنه شخصية رائعة ويمتلك شغفًا كبيرًا بكرة القدم، مؤكدًا على أنه منذ اليوم الأول لعودته من جديد لتشيلسي تحدث معه وحاول نقل له فلسفته الكروية.

وأشار لويز إلى أن كونتي أخبره بأنه اللاعب الذي يرغب في وجوده بفريقه خاصة في ظل قدرته على تطوير مستوى أي فريق يلعب له، وحينها أخبره لويز بأنه سيعمل بكل قوة من أجله ومن أجل الفريق، وهو ما اعتاد على فعله في السنوات العشر الماضية التي خاضها مع جميع الفرق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ترامب يدين هجوم المنيا الإرهابي.. ويؤكد: سيتم معاقبة الإرهابيين

ترامب يدين هجوم المنيا الإرهابي.. ويؤكد: سيتم معاقبة الإرهابيين

صور| شريف إسماعيل ووزيري التعليم والصحة يتابعون ضحايا حادث المنيا بمعهد ناصر

صور| شريف إسماعيل ووزيري التعليم والصحة يتابعون ضحايا حادث المنيا بمعهد ناصر

صور| مصابو «هجوم المنيا» ينشغلون بموتاهم: «ياريتنا رحنا معاكم»

صور| مصابو «هجوم المنيا» ينشغلون بموتاهم: «ياريتنا رحنا معاكم»

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا حادث المنيا

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنا مع ضحايا حادث المنيا