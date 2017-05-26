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هؤلاء فتحوا النار على «حميدة» بعد خلع «بنطاله»

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هؤلاء فتحوا النار على «حميدة» بعد خلع «بنطاله» هؤلاء فتحوا النار على «حميدة» بعد خلع «بنطاله»

التحرير

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بمجرد طرح البرومو الأول لبرنامج المقالب "رامز تحت الأرض"، حصد النجم محمود حميدة نصيب الأسد من الهجوم، خاصة بعد رد فعله الغريب وخلع بنطاله عندما علم أنه مقلب وذهب ليضرب رامز جلال وهو ما رآه البعض تقليلًا من هيبة النجم المعروف وقدره فى الوسط الفنى..

واتفقت العديد من ردود الفعل التى انتقدت حلقة "حميدة"، أبرزها الإعلامية منى عراقي التى نشرت برومو البرنامج على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واتهمته بأنه قبل بالظهور بهذا الشكل مقابل الحصول على الكثير من الأموال، وعلقت قائلة: "عندي سؤال للفنان صاحب التاريخ الفني العظيم محمود حميدة، لقطة ظهورك بالبوكسر أمام الكاميرات بعد ما عرفت إنك فقرة في البرنامج الأكثر مشاهدة في "رمضان"، إيه الحوار اللي دار بين محمود حميدة ومنتج البرنامج علشان لقطة البوكسر تطلع؟ أقنعوك إزاي؟".

مني عراقي

 

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لم يقتصر الأمر على هجوم "عراقي" فقط، فخرج الإعلامي وائل الإبراشي لينتقده أيضًا عبر برنامجه "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، وقال إنه لا يتخيل أن يوافق فنان بقيمة وحجم الفنان محمود حميدة على الظهور بالملابس الداخلية في برنامج مقالب، مشيرًا إلى أن برامج المقالب تخصم من رصيد الفنانين، وأنه مهما كان المقابل كان يجب الاعتراض على عرض هذه المشاهد.

 

وعلى الرغم من تصدر برنامج المقالب "رامز تحت الأرض" مؤشرات البحث على جوجل، خاصة بعدما أثيرت حالة من الجدل على مشهد الفنان محمود حميدة في برومو البرنامج، إلا أنه بعد تعرضه للهجوم الشديد حذفت قناة "MBC" لقطة ظهوره دون "بنطلون" من الإعلان الدعائي للبرنامج، خاصة وأن اللقطة لا تتناسب مع التقاليد والقيم المتعارف عليها.

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التحرير

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