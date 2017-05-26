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مصرع سيدة في حريق منزل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع سيدة في حريق منزل بسوهاج

11:29 ص الجمعة 26 مايو 2017

مصرع سيدة في حريق منزل بسوهاج

حريق منزل بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:
لقيت سيدة مصرعها، اليوم الجمعة، في حريق نشب بمنزل بناحية الصوامعة شرق التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج.
جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتولت النيابة التحقيقات.

كان مأمور مركز شرطة أخميم، تلقى إخطارًا بوجود حريق بناحية الصوامعة شرق دائرة المركز.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتبين نشوبه بغرفة مشيدة بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخل ملحقة بمنزل ملك "علاء دسوقي عبد الرؤوف"، 50 عامًا، عامل.

نتج عن الحريق وفاة زوجته المدعوة: "سماح.ع.ع"، 45 عامًا، ربة منزل.

انحصرت التلفيات فـي احتراق بعض محتويات الغرفة، ونفوق كمية من الطيور، وبسؤال كل من مالك المنزل، وشقيق المتوفاة محمود عبد العال، مرجحًا أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من موقد بلدي ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2549 إداري المركز لسنة 2017.

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