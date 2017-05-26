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الإسكان: الأربعاء.. آخر موعد لأقساط "الكراسة الزرقاء"

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مصراوي Masrawy

الإسكان: الأربعاء.. آخر موعد لأقساط "الكراسة الزرقاء"

10:53 ص الجمعة 26 مايو 2017

وزير الإسكان مصطفى مدبولي

كتبت- ندى الخولي:

صرح مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأربعاء المقبل، هو آخر أيام تحصيل القسط الثالث من الأقساط ربع السنوية لكافة الحاجزين المستوفين للشروط والمتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي، التي سيتم تسليمها خلال عام (الإعلان الثامن - الكراسة الزرقاء) حيث بدأ التحصيل من أول مايو.

وأشار مدبولي في بيان اليوم الجمعة، أن أول يونيو المقبل، ولمدة شهر، سيتم تحصيل القسط الثالث للحاجزين المستوفين للشروط المحولين من مدينة السلام والقاهرة الجديدة إلى كل من مدينة الشروق و15مايو وبدر، وكذلك حاجزي المرحلة الثانية لمشروع 6 أكتوبر (دهشور).

كما سيبدأ في نفس الفترة سداد القسطين الأول والثاني، للحاجزين الذين لم يقوموا بسدادهما في موعدهما اللذين كانا مقررين في الأول من نوفمبر من العام الماضي، والأول من فبراير من العام الحالي، حيث سيتاح لهم سداد الأقساط الثلاثة، إضافة إلى غرامة التأخير.

من جانبها، قالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، إن بنك التعمير والإسكان قام بإرسال رسائل نصية على أرقام تليفونات الحاجزين لتحصيل قيمة الأقساط ربع السنوية عن طريق خدمة "فوري" المتعاقد معها، والتي يتوافر لديها عدد من المنافذ الموزعة على مستوى كافة مدن ومحافظات الجمهورية، والتي تبلغ 60 ألف منفذًا، بالإضافة لأكثر من 300 فرع من فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، فيما عدا كل من (الفرع الرئيسي بالقاهرة - الفرع الرئيسى بقطاع الفيوم - فرع السويس - فرع كفر صقر قطاع الشرقية - فرع كفر الدوار قطاع البحيرة - بنك قرية الأمراء التابع بكفر الدوار - فرع التعمير - فرع كلية الزراعة - الفرع الرئيسي بقطاع سوهاج).

يشار إلى أنه يمكن للحاجز إرسال رسالة نصية على رقم 1166 تتضمن رقمه القومي، لمعرفة المنفذ المتاح لسداد القسط وكود الدفع الخاص به.

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