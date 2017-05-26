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سيول توافق على اتصالات بين المدنيين الجنوبيين والشماليين

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مصراوي Masrawy

سيول توافق على اتصالات بين المدنيين الجنوبيين والشماليين

10:58 ص الجمعة 26 مايو 2017

سيول توافق على اتصالات بين المدنيين الجنوبيين والشماليين

الاتصالات بين الكوريتين محدودة جدا ومن النادر ان ت

(أ ف ب)

سمحت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، لمنظمة غير حكومية بالاتصال بالشمال لمناقشة استئناف مشاريع ومساعدات انسانية، في أول تعبير عملي عن رغبة الرئيس الجديد اليساري مون جاي-ان في التحاور مع بيونج يانج.

ويدعو مون إلى إجراء حوار بشكل ما مع لإعادتها إلى طاولة المفاوضات، خلافا للتصلب الذي ابدته المحافظة في عهد الرئيسة السابقة بارك غيون-هي.

ويعاقب القانون بالسجن الكوريين الجنوبيين الذين يجرون اتصالات غير مصرح بها مع كوريين شماليين، او الذين يزورون الشمال.

إلا ان وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اعطت ضوءا أخضر "لحركة التقاسم" الكورية لإجراء اتصالات.

وقالت الناطقة باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اي يوجين أن "موقف الحكومة هو أن عليهم أن يكونوا مرنين عندما يتعلق الأمر بالمبادلات بين المدنيين، مثل المساعدة الانسانية، طالما أن الامر لا يعرض للخطر نظام العقوبات الدولية ضد الشمال".

ويأتي هذا القرار في فترة من التوتر الشديد في شبه الجزيرة الكورية. وقد أطلقت كوريا الشمالية قبل أيام صاروخًا يتمتع بمدى غير مسبوق.

هذا المحتوى من

AFP

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