وفاة 23 شخصًا على الاقل بسبب انهيارات أرضية في مختلف أنحاء سريلانكا

كولومبو - (د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت مختلف أنحاء سريلانكا، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الاقل وفقدان أكثر من 50 آخرين.

وقال مسؤولون معنيون بالتعامل مع الكوارث إن انهيارات أرضية حدثت الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة في الاجزاء الوسطى والجنوبية والغربية من البلاد، بعد يومين من سقوط أمطار غزيرة.

وتم انتشال 11 جثة بعد انهيار أرضي في منطقة "بولاثسينهالا"، على بعد 65 كيلومترا جنوب شرق العاصمة كولومبو.

وغمرت مياه الامطار الغزيرة أيضا العديد من الاجزاء من منطقتي جال وماتارا، وهما من المقاصد السياحية التي تحظى بشعبية.

يذكر أنه في مايو 2016، قتل 127 شخصا على الاقل في انهيار أرضي بمنطقة كيجال وسط البلاد.