وفاة "ملكة الكشمير" في إيطاليا عن عمر يناهز 73 عامًا
وفاة "ملكة الكشمير" في إيطاليا عن عمر يناهز 73 عامًا
10:51 ص الجمعة 26 مايو 2017
لورا بياجيوتي
روما - (د ب أ):
توفيت مصممة الأزياء الإيطالية الشهيرة لورا بياجيوتي، التي اشتهرت بلقب "ملكة الكشمير" عن عمر يناهز 73عامًا، حسبما ذكرت الشركة التي تحمل اسمها لوكالة الأنباء الالمانية اليوم الجمعة.
وذكرت الشركة أن بياجيوتي، التي تمتلك واحدا من أكبر بيوت الأزياء في إيطاليا، توفيت بمستشفى بالعاصمة الإيطالية روما، إثر إصابتها بأزمة قلبية في منزلها مساء أول أمس الاربعاء.
وأقامت بياجيوتي أول عرض أزياء لها في عام 1972.
وكانت والدتها ديليا بياجيوتي هي التي صممت الزي الرسمي لموظفي شركة الخطوط الجوية الإيطالية "إليتاليا" في الستينيات من القرن الماضي.
ولفتت بياجيوتي الأنظار إليها في عالم الموضة بفضل مجموعاتها الأنيقة من الأزياء، حتى أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية توجتها "ملكة للكشمير"، وهو اللقب الذي لازمها على مدار مشوارها المهني.
وحققت بياجيوتي شهرة عالمية بفضل عطر "روما" الذي طرحته في الأسواق عام 1988.
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