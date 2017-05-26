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محافظ المنيا: تخفيض أسعار اللحوم السودانية والبيض في شهر رمضان

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا: تخفيض اللحوم السودانية والبيض في شهر رمضان

10:57 ص الجمعة 26 مايو 2017

محافظ المنيا: تخفيض أسعار اللحوم السودانية والبيض في شهر رمضان

عصام البديوي محافظ المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أكد اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المحافظة تعاقدت مع عدد من الجهات، لتوفير ثلاجات لطرح لحوم سودانية بسعر 75 جنيهًا للكيلو، طيلة شهر رمضان المبارك.

ولفت البديوي، إلى أن الجهة المتعاقد معها أصرت على رفع السعر، إلا أن المحافظة قررت تحمل فارق التكلفة من خلال صندوق الخدمات.

وأضاف محافظ المنيا، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيقوم بتخصيص عدد 3 سيارات مبردة، ومجهزة بثلاجات لحفظ اللحوم تجوب القرى والنجوع.

وكشف المحافظ، أنه جرى تخفيض سعر "طبق" البيض بمعارض أهلاً رمضان، من 32 إلى 30 جنيهًا، وذلك بالتنسيق مع مزارع الدواجن، مع تحمل صندوق الخدمات بالمحافظة فارق السعر لصالح المواطنين، ولفت إلى أنه سيجري خلال شهر رمضان توفير عدد من "قِدَر" الفول والعدس لمحدودي الدخل على مستوى مراكز المحافظة.

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