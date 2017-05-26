بالصور.. استرداد 4 ملايين متر من أراضي الدولة بالإسكندرية
بالصور.. استرداد 4 ملايين متر من أراضي الدولة بالإسكندرية
10:48 ص الجمعة 26 مايو 2017
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محافظ البحر الأحمر لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين: الجميع أمام القانون
الإسكندرية – محمد عامر:
أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن استرداد 4 ملايين و923 ألف و991 متر مربع من أراضي الدولة المتعدى عليها خلال 9 أيام، منذ بدء حملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بجميع أحياء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد "سلطان" فى تصريحات له، اليوم الجمعة، أن المحافظة ملتزمة بالخطة الموضوعة والجدول الزمنى لإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، قائلا: "لا تراجع عن الحملات لحين استعادة كل شبر من أراضي التي استغلها المخالفون دون وجه حق".
وأضاف المحافظ، أنه لن يسمح بعودة التعديات تحت أي ظرف، وسيجري التعامل معها بكل شدة طبقًا للقانون، بالتنسيق مع قوات الأمن والمنطقة الشمالية العسكرية والجهات الرقابية.
كان المحافظ، عقد اجتماعًا، أمس الخميس، مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المتعدى عليها بنطاق المحافظة، للوقوف على ما تم من حملات الإزالة، والتوجيه للحملات القادمة التي ستُنفذ.
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