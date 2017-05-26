«الاستثمار»: تأسيس 347 شركة برأس مال 386.4 مليون جنيه

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كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تأسيس 347 شركة جديدة خلال الأسبوع الماضي طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية بمعدل تأسيس يومي بلغ 69 شركة، وذلك بإجمالي رأس مال مصدر 386.4 مليون جنيه مصري، ما تتيح توفير 2064 فرصة عمل للشباب، منها 820 فرصة عمل حرفية.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إلى أن رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات بلغ 363.8 مليون جنيه، ورأس المال العربي 19.5 مليون جنيه بينما مثل رأس المال الأجنبي 3 ملايين جنيه.

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وتعمل هذه الشركات في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الوزارة أن لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انتهت هذا الأسبوع من إجراءات البت في 41 قطعة أرض بإجمالي 31 فدانا، تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة إجمالية تبلغ 255.3 مليون جنيه وذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تفعيل القوانين وسرعة الانتهاء من الأراضي المخصصة لأغراض الاستثمار.