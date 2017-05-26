السياحة في سلوفينيا تنتعش بفضل ميلانيا ترامب

كتب - هشام عواض:

ساهمت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب، في رفع عائدات السياحة في جمهورية سلوفينيا بشكل لم يكن يحلم به شعب سلوفينيا نفسه، حيث ارتفع عدد السياح فيها بنسبة 8% في مارس الماضي.

وحدثت هذه الطفرة الكبيرة في قطاع السياحة لدى سلوفينيا بعد أن انتشرت معلومة أن ميلانيا ترامب ولدت في سلوفينيا وتحديدًا في بلدة سفنيشيا جنوب شرقي البلاد، بحسب شبكة" CNBC " الأمريكية

وزادت حجوزات الليالي الفندقية للسائحين الأمريكيين من 30.6%، بينما زاد عدد السائحين المحليين بنسبة 22.5 %.

ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا في الظروف الاقتصادية في سلوفينيا، رغم أنها تفادت بالكاد أزمة مالية طاحنة والحصول على قروض دولية لإنقاذ الموقف في عام 2013.

ومن ضمن الميزات التي حصلت عليها سلوفينيا بفضل ميلانيا ترامب، تراجع نسبة البطالة، حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 10.2 % في مارس من العام الجاري، مقارنة بنحو 12 % في مارس من العام الماضي.

وتتوقع حكومة سلوفينيا نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.6% هذا العام مقارنة بنسبة 2.5 % في العام الماضي

يذكر أن "ميلانيا"، البالغة من العمر 46 عامًا، قضت معظم فترة شبابها في بلدة سفنيشيا جنوب شرقي البلاد، قبل أن ترحل إلى العاصمة ليوبليانا للالتحاق بالمدرسة الثانوية، ثم بدأت فيما بعد مشوارها الوظيفي كعارضة أزياء.