7 طرق للاحتفال برمضان في بيتك

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شهر رمضان الكريم من أكثر المناسبات الدينية المميزة التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ونسعى جميعًا إلى اغتنامه، ويستعد كل منا لهذا الشهر بطريقته الخاصة؛ إلا أننا نشترك جميعًا في الحرص على تزيين المنزل والاحتفال بهذه المناسبة التي لا تتكرر سوى مرة واحدة في العام.

ونشر موقع "my halal kitchen" الأجنبي مجموعة من النصائح لإضافة أجواء احتفالية برمضان، ومنها:

1- لافتة رمضان كريم

زيني منزلك بلافتات مكتوب عليها "رمضان كريم" ووضعها أمام المنزل وداخله، ويمكنك صنعها بنفسك باستخدام اللوحات أو الأقمشة الملونة.

2- الفوانيس

في كثير من البلدان الإسلامية، وخاصة مصر، يعتبر الفانوس واحدًا من أبرز مميزات الشهر الكريم؛ حيث يحرص الكثيرون على شراء الفوانيس الملونة ذات الألوان المبهجة، وكذلك تستخدم فروع اللمبات الصغيرة في تزيين البوابات.

3- البلح

استخدمي بلح رمضان المجفف في تزيين منزلك، فالتمر واحدا من أكثر الأطعمة شعبية في رمضان، ولذلك عليك بتناوله بكثرة بعد الإفطار، ويمكنك استخدام حصى البلح في تزيين منزلك عن طريق حفظه في الأواني الزجاجية، وإضافة الألوان الصناعية له وستحصلين على مزهرية من حصى البلح رائعة.

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4- المشاركة

إذا كنتِ تحرصين على الاستمتاع بشهر رمضان فعليك بمشاركة أفراد أسرتك في البحث عن طرق مختلفة لقضاء وقت الفراغ في تزيين المنزل، فقد تشتركون في صنع أكاليل خاصة من الزهور أو لافتات رمضانية جميلة وتعليقها في المنزل.

5- عيد الفطر

يمكنك تحضير "عدا تنازليا" لعيد الفطر بتعليق لفتات مكتوب عليها عدد الأيام المتبقية على العيد، فهذه الطريقة تضيف البهجة إلى منزلك وتخلق جوًّا من المرح والفرح بالصيام.

6- الزيارات

احرصي على تبادل الزيارات مع عائلتك وأصدقائك، وتسجيل تلك اللحظات وتصويرها ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتلك اللحظات المرحة ستشعرك بالراحة وستتذكرينها دائمًا.

7- العادات الخاصة

لكل منا عاداته وثقافته الخاصة في رمضان، فبعض الأشخاص يحرصون على تقديم الهدايا أو الألعاب للأفراد أو تقديم الحلوى وغيرها، ولذلك عليكِ القيام بتلك العادات الجميلة يوميا وتدوينها في كتيب خاص بك، وعندما تتطلعين عليه في أي وقت ستشعرين بالبهجة.