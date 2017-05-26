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لعشاق القوة والرفاهية.. أسعار أشهر سيارات الفئة الثالثة لـ«BMW»

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع السيارات فى الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتى سيارات الأجرة "أوبر وكريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة لشركة "BMW" الألمانية خلال الفترة الأخيرة لفئتها الثالثة.

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تعد واحدة من أهم السيارات بالفئة الثالثة، والتي تحظى بشعبية واسعة منذ بداية ظهورها في السوق المصرية، وتتراوح أسعار موديلاتها التي تتواجد في سوق السيارات، وهي منذ بداية التسعينات وحتى 2015 بأسعار تبدأ من 60 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 600 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل .

 

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تمثل بداية اللاعب الرئيسي لإصدارات الفئة الثالثة للشركة الألمانية العملاقة في السوق المصرية، وتتراوح أسعار موديلاتها التي تتواجد في سوق السيارات، وهي من 2001 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 160 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 670 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

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تعرض أسعار موديلاتها التي تتواجد في سوق السيارات من 2008 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 700 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.


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أسعار موديلاتها في سوق السيارات من 1985 وحتى 2005 تبدأ من 100 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 260 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.


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أسعار موديلاتها في سوق السيارات من 2007 وحتى 2017 تبدأ من 200 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 950 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

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