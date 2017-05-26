أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال في مقدمة قوية عن حادث اليوم " سامحوني عن الالفاظ اللي أول مرة استخدمها" -
كواليس 120 دقيقة.. 200 رجل إطفاء في مواجهة "جحيم سوق إمبابة" -
طهران تستنكر هجوم المنيا الإرهابى -
رئيس الوزراء: الأمن القومي يبدأ من الخارج.. وضرب قواعد الإرهابيين يمثل بداية فقط -
أهالي مصابين بحادث المنيا يحاولون الاعتداء على رئيس الوزراء أمام معهد ناصر -
"مصراوي" في قرية "نزلة حنا" مسقط رأس ضحايا حادث المنيا -
بالصور.. الآلاف ببني سويف يشيعون جثامين 8 من شهداء المنيا -
محافظ الشرقية يُعلن الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة -
محافظ كفر الشيخ يوافق على مجازاة مسؤولين بامتحانات الإعدادية -
خادم كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا: لا يوجد أتوبيس خاص بالأطفال في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 26 مايو 2017

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 26 مايو 2017

06:42 ص الجمعة 26 مايو 2017

الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 26 مايو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

القاهرة : تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

برلين: يلقي شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب خطابا حول التعايش السلمي بين الأديان، دور الأزهر الشريف في مواصلة الحوار بين حكماء الشرق والغرب خلال مؤتمر الكنائس البروتستانتية الألمانية بمناسبة مرور 500 عام على تأسيسها.

تونس: تنظم وقفة مساندة لرئيس يوسف الشاهد، تحت عنوان "معا لمقاومة الفساد وذلك على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الحكومة للقبض على عدد من رجال الأعمال التي توجه لهم شبهات فساد مالي وإداري ومس بالأمن العام للدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل استطلاع هلال شهر رمضان

    ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل استطلاع هلال شهر رمضان

    أخبار

  • "الطيب" لوزير مالية ألمانيا: سنواصل الحوار بين الشرق والغرب من أجل

    أخبار
  • شيخ الأزهر يضع إكليلًا من الزهور بموقع حادث الدهس أمام كنيسة الذاكرة ببرلين

    شيخ الأزهر يضع إكليلًا من الزهور بموقع حادث الدهس أمام كنيسة الذاكرة

    أخبار
  • نادي

    نادي "تدريس الأزهر" يطالب مجددًا بإقالة المستشار القانوني لـ"الطيب"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "علقة موت" لسائق حاول اغتصاب عجوز على الطريق الزراعي في الشرقيةأخبار

  • فيديو.. الحضري رفضت خطوبة كهربا من ابنتي.. واللاعب يرد :

    .. الحضري رفضت خطوبة كهربا من ابنتي.. واللاعب يرد :"مش حجيب فيكرياضة

  • البنوك تتوقف عن استبدال العملات الأجنبية بعد مواعيدها الرسمية في رمضان

    البنوك تتوقف عن استبدال العملات الأجنبية بعد مواعيدها الرسمية في رمضانأخبار

  • تأييد الحجز على 61 مليون جنيه من أموال

    تأييد الحجز على 61 مليون جنيه من أموال "مبارك" ونجليهأخبار

  • المتهمان بتأليف

    المتهمان بتأليف "الفيروس الغامض": "الشيطان لعب في دماغنا وخلانا نقتلأخبار

  • بالفيديو.. كلب يقتحم استوديو على الهواء.. وهذا رد فعل المذيعة

    .. كلب يقتحم استوديو على الهواء.. وهذا رد فعل المذيعةهو وهي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو- أحد أقارب مصابي حادث المنيا أمام معهد ناصر: "لحد إمتى.. كفاية"

بالفيديو- أحد أقارب مصابي حادث المنيا أمام معهد ناصر: "لحد إمتى.. كفاية"

بالفيديو.. مكرم للصحفيين: أعتمد على وطنيتكم في تناول «حادث المنيا»

بالفيديو.. مكرم للصحفيين: أعتمد على وطنيتكم في تناول «حادث المنيا»

السيسي للرئيس الأمريكي ترامب: "أنا بثق فيك وفي قدرتك على مواجهة الإرهاب"

السيسي للرئيس الأمريكي ترامب: "أنا بثق فيك وفي قدرتك على مواجهة الإرهاب"

السيسي: حذرت من توافد إرهابيي سوريا إلى مصر عبر سيناء والحدود الغربية

السيسي: حذرت من توافد إرهابيي سوريا إلى مصر عبر سيناء والحدود الغربية