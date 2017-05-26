الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 26 مايو 2017
الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 26 مايو 2017
06:42 ص الجمعة 26 مايو 2017
القاهرة - (أ ش أ):
القاهرة : تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.
برلين: يلقي شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب خطابا حول التعايش السلمي بين الأديان، دور الأزهر الشريف في مواصلة الحوار بين حكماء الشرق والغرب خلال مؤتمر الكنائس البروتستانتية الألمانية بمناسبة مرور 500 عام على تأسيسها.
تونس: تنظم وقفة مساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، تحت عنوان "معا لمقاومة الفساد وذلك على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الحكومة للقبض على عدد من رجال الأعمال التي توجه لهم شبهات فساد مالي وإداري ومس بالأمن العام للدولة.
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