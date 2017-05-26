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تلك هي اللية الأقل أرقًا في الأسبوع

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مصراوي Masrawy

تلك هي اللية الأقل أرقًا في الأسبوع

09:00 ص الجمعة 26 مايو 2017

تلك هي اللية الأقل أرقًا في الأسبوع

تلك هي اللية الأقل أرقًا في الأسبوع

كتبت- هاجر حاتم:

كشف عدد من علماء النفس الأمريكيين في استطلاع رأي أجروه على الكثيرين من أفراد المجتمع، يظهر فيه أقل الليالي أرقًا في الأسبوع.

حيث أقيم هذا الاستطلاع على 4300 مواطن أمريكي وبريطاني، وأوضحت النتيجة أن أكثر من ثلث الذين شاركوا في الاستطلاع أكدوا أن الليلة التي تسبق يوم الاثنين، أي قبل أول يوم عمل في الأسبوع، هي الأكثر أرقًا، بينما قال 8% من المشاركين إنهم يحظون ليلة الثلاثاء بأقل قدر من النوم، وفققُا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

أما عن الليلة التي تعتبر الأقل أرقًا، هي نهاية الأسبوع، بحسب ما أوضحه المشاركون.

وفي تلك الناحية قال العالم الأمريكي والخبير النفسي "ستيف أورما" "في عطلة نهاية الأسبوع، غالبا ما يضطرب نظام النوم المعتاد عند الناس، فمعظمهم يسهرون حتى أوقات متأخرة، ونتيجة لذلك السهر فهم ينامون حتى منتصف النهار في اليوم التالي، أي يومي السبت والأحد، لذلك لا يستطيعون الخلود للنوم مبكرا ليلة الاثنين، وفضلا عن ذلك، فعند الخلود للنوم في تلك الليلة يبدأ الكثيرون بالتفكير بهموم ومشاكل العمل في اليوم التالي، لذلك يصابون بالأرق".

وعن آخر يوم بالأسبوع فالانهماك والتعب، هو ما يجعلهم يحظون بنوم عميق بتلك الليلة.

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مصراوي Masrawy

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