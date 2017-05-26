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فيديو| خالد الجندي: التبرع بالدم والتحاليل الطبية «لا تبطل الصيام»

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فيديو| خالد الجندي: التبرع بالدم والتحاليل الطبية «لا تبطل الصيام» فيديو| خالد الجندي: التبرع بالدم والتحاليل الطبية «لا تبطل الصيام»

التحرير

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الفصد أو الحجامة، والتبرع بالدم والتحاليل الطبية، وقياس السكر، لا تفسد الصيام عند أبى حنيفة.

وتابع الجندي، خلال تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية ""، الخميس، أن الإمام أحمد ابن حنبل اختلف مع جمهور الفقهاء فى مسألة الحجامة، واعتبر من فعلها أو المفعول به صومهما فاسد.

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وفي سياق آخر، قال الجندي، إن إمساك الإمام للمصحف أثناء الصلاة "مفسد للصلاة" عند الإمام أبى حنيفة. متابعًا: "حتى لو كان المصحف مثبت أمام المصلى، فإن مجرد قلب صفحاته يفسد الصلاة"، مستشهدا بقول رسول الله: "صلوا كما رأيتمونى أصلى".

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التحرير

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