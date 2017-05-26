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حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت

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مصراوي Masrawy

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت

05:53 ص الجمعة 26 مايو 2017

حمامة - صورة أرشيفية

(بي بي سي):

أفادت تقارير إعلامية في الكويت بأن مسؤولي الجمارك ضبطوا حمامة تحمل أقراصا مخدرة داخل ما يشبه حقيبة ظهر مصغرة.

وبحسب صحيفة الراية الكويتية، فقد عثر على 178 قرصا مع الحمامة، التي عثر عليها بالقرب من مبنى جمارك العبدلي، قرب الحدود مع العراق.

وقال الصحفي بالجريدة عبد الله فهمي إن الأقراص المخدرة من مادة الكيتامين.

وأضاف لبي بي سي أن مسؤولي الجمارك يعرفون أن الحمام يستخدم لتهريب المخدرات، لكن هذه المرة الأولى التي تُضبط فيها حمامة تستخدم في هذه الغرض.

لكن مسؤولين في بلدان أخرى رصدوا حالات استخدم فيها الحمام لنقل أقراص مخدرة.

ففي عام 2015، عثر حرس أحد السجون في كوستاريكا على حمامة تحمل كوكايين والقنب.

وفي عام 2011، عثرت الشرطة الكولومبية على حمامة لم تستطع الطيران فوق أسوار سجن مرتفعة بسبب ثقل عبوة كوكاين وماريجوانا كانت تحملها.

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