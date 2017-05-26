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زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

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مصراوي Masrawy

زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

05:01 ص الجمعة 26 مايو 2017

زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم

واشنطن - (د ب أ):

قال مارك زوكربيرج، مؤسس شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي، لحشد من الخريجين الجدد في جامعة هارفارد، الخميس، إن الشباب يتحملون مسؤولية خلق هدف من أجل العالم.

أضاف زوكربيرج، الذي كان المتحدث الرئيسي في الفعاليات التي شهدها ذلك اليوم: "دفعة 2017 .. لقد تخرجتم إلى عالم يحتاج إلى هدف، والأمر يرجع لكم في خلق ذلك".

وحصل زوكربيرج - 33 عاما، الذي لم يكمل دراسته في هارفارد ليتفرغ للعمل بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على دكتوراه فخرية في القانون من الجامعة.

وتابع زوكربيرج : "التغيير يبدأ محليا؛ حتى التغييرات العالمية تبدأ صغيرة مع أشخاص مثلنا".

وكان من بين المتلقين لدرجات فخرية أيضا من جامعة هارفارد، الخميس، الممثلين جودي دينش وجيمس إيرل جونز، اللذين منحا الدكتوراه الفخرية في الفنون وكذلك الملحن جون ويليامز، الذي حصل على دكتوراه فخرية في الموسيقى.

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