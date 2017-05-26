زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم
05:01 ص الجمعة 26 مايو 2017
واشنطن - (د ب أ):
قال مارك زوكربيرج، مؤسس شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي، لحشد من الخريجين الجدد في جامعة هارفارد، الخميس، إن الشباب يتحملون مسؤولية خلق هدف من أجل العالم.
أضاف زوكربيرج، الذي كان المتحدث الرئيسي في الفعاليات التي شهدها ذلك اليوم: "دفعة 2017 .. لقد تخرجتم إلى عالم يحتاج إلى هدف، والأمر يرجع لكم في خلق ذلك".
وحصل زوكربيرج - 33 عاما، الذي لم يكمل دراسته في هارفارد ليتفرغ للعمل بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على دكتوراه فخرية في القانون من الجامعة.
وتابع زوكربيرج : "التغيير يبدأ محليا؛ حتى التغييرات العالمية تبدأ صغيرة مع أشخاص مثلنا".
وكان من بين المتلقين لدرجات فخرية أيضا من جامعة هارفارد، الخميس، الممثلين جودي دينش وجيمس إيرل جونز، اللذين منحا الدكتوراه الفخرية في الفنون وكذلك الملحن جون ويليامز، الذي حصل على دكتوراه فخرية في الموسيقى.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
اليمن: مقتل 13 حوثيًا وإصابة العشرات شرقي تعز
-
برنامج ترامب في ثاني أيامه بالسعودية
-
نجل ترامب يلقي خطابا ويناقش "أفكارا جديدة" في دبي
-
الاتحاد الأوروبي يغرم فيسبوك 122 مليون دولار بسبب "واتس آب"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
أول تصريح من رئيس الأهلي تعليقا على هروب كوليباليرياضة
-
بالفيديو - خطأ مهني يكشف سر "سحلية" رامز تحت الأرضفنون
-
صحف الخميس: جريمة وراء "الفيروس الغامض" وأدلة كذب قطر وإزالة فيلا نظيفأخبار
-
تأييد الحجز على 61 مليون جنيه من أموال "مبارك" ونجليهأخبار
-
"أوبر مصر" تطلق خدمة جديدة لمراقبة السائق وتوفير الأمان للراكبسيارات
-
نادية الجندي توضح كيف وقعت في فخ مقالب رامز جلال هذا العامفنون