أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق

11:38 م الخميس 25 مايو 2017

فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق بكفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، واقعة انتحار فتاة مجهولة الهوية، من خلال إلقاء نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد، الرابط بين مدينتي دسوق، والرحمانية بمحافظة البحيرة، في مياه نهر النيل فرع رشيد.

كان العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، تلقى إشارة من شرطة النجدة، عن بلاغ بعض الأهالى برؤيتهم فتاة، يشتبه أن تكون في العقد الثاني من العمر، تلقي بنفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق، في مياه نهر النيل، بدائرة القسم، ولم يتعرف أحد عليها لحظة الانتحار.

وانتقل مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث القسم، ومعاوناه النقيبان أحمد الزعفراني، وفهمي الخطيب، واستعان مسئولو القسم بشرطة الإنقاذ النهري للبحث عن الفتاة في مياه النيل، عن طريق تشكيل من الغواصين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تحقيقات

    تحقيقات "داعش الصعيد": المتهمون اعتنقوا أفكارا تكفيرية تدعو لاستهداف

    أخبار
  • بعدما تركت زوجته المنزل.. انتحار مسجل خطر شنقًا في الوراق

    بعدما تركت زوجته المنزل.. انتحار مسجل خطر شنقًا في الوراق

    أخبار
  • النيابة : لهو طفل بـ

    النيابة : لهو طفل بـ"الكبريت" وراء وفاته ببولاق الدكرور

    أخبار
  • انتحار فرد أمن أشعل النار في نفسه.. والتحريات:

    انتحار فرد أمن أشعل النار في نفسه.. والتحريات: "يتقاضى 600 جنيه شهريا"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • نادية الجندي توضح كيف وقعت في فخ مقالب رامز جلال هذا العام

    نادية الجندي توضح كيف وقعت في فخ مقالب رامز جلال هذا العامفنون

  • البنوك تتوقف عن استبدال العملات الأجنبية بعد مواعيدها الرسمية في رمضان

    البنوك تتوقف عن استبدال العملات الأجنبية بعد مواعيدها الرسمية في رمضانأخبار

  • بالصور.. انفجار بمحطة محولات المنصورة يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 100 قرية

    بالصور.. انفجار بمحطة محولات المنصورة يتسبب في انقطاع الكهرباء عنأخبار

  • محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%

    محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%أخبار

  • المتهمان بتأليف

    المتهمان بتأليف "الفيروس الغامض": "الشيطان لعب في دماغنا وخلانا نقتلأخبار

  • الحكومة تبدأ بيع أرض المعارض ومسرح البالون للمستثمرين العام المقبل

    تبدأ بيع أرض المعارض ومسرح البالون للمستثمرين العام المقبلأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة تتخذ قرار هام يبدأ تنفيذه من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك

الحكومة تتخذ قرار هام يبدأ تنفيذه من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المبارك

الحكومة تنزع ملكية 33 محلا في بولاق أبو العلا وسط تكثيف أمني

الحكومة تنزع ملكية 33 محلا في بولاق أبو العلا وسط تكثيف أمني

الحكومة توافق على تعديل قانون الآثار

الحكومة توافق على تعديل قانون الآثار

الحكومة توافق على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة "إسماعيل"

الحكومة توافق على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة "إسماعيل"