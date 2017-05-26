فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق
11:38 م الخميس 25 مايو 2017
كفر الشيخ - إسلام عمار:
شهدت مدينة دسوق بكفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، واقعة انتحار فتاة مجهولة الهوية، من خلال إلقاء نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد، الرابط بين مدينتي دسوق، والرحمانية بمحافظة البحيرة، في مياه نهر النيل فرع رشيد.
كان العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، تلقى إشارة من شرطة النجدة، عن بلاغ بعض الأهالى برؤيتهم فتاة، يشتبه أن تكون في العقد الثاني من العمر، تلقي بنفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق، في مياه نهر النيل، بدائرة القسم، ولم يتعرف أحد عليها لحظة الانتحار.
وانتقل مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث القسم، ومعاوناه النقيبان أحمد الزعفراني، وفهمي الخطيب، واستعان مسئولو القسم بشرطة الإنقاذ النهري للبحث عن الفتاة في مياه النيل، عن طريق تشكيل من الغواصين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تحقيقات "داعش الصعيد": المتهمون اعتنقوا أفكارا تكفيرية تدعو لاستهداف
-
بعدما تركت زوجته المنزل.. انتحار مسجل خطر شنقًا في الوراق
-
النيابة : لهو طفل بـ"الكبريت" وراء وفاته ببولاق الدكرور
-
انتحار فرد أمن أشعل النار في نفسه.. والتحريات: "يتقاضى 600 جنيه شهريا"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
نادية الجندي توضح كيف وقعت في فخ مقالب رامز جلال هذا العامفنون
-
البنوك تتوقف عن استبدال العملات الأجنبية بعد مواعيدها الرسمية في رمضانأخبار
-
بالصور.. انفجار بمحطة محولات المنصورة يتسبب في انقطاع الكهرباء عنأخبار
-
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%أخبار
-
المتهمان بتأليف "الفيروس الغامض": "الشيطان لعب في دماغنا وخلانا نقتلأخبار
-
الحكومة تبدأ بيع أرض المعارض ومسرح البالون للمستثمرين العام المقبلأخبار