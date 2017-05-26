فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق بكفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، واقعة انتحار فتاة مجهولة الهوية، من خلال إلقاء نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد، الرابط بين مدينتي دسوق، والرحمانية بمحافظة البحيرة، في مياه نهر النيل فرع رشيد.

كان العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، تلقى إشارة من شرطة النجدة، عن بلاغ بعض الأهالى برؤيتهم فتاة، يشتبه أن تكون في العقد الثاني من العمر، تلقي بنفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق، في مياه نهر النيل، بدائرة القسم، ولم يتعرف أحد عليها لحظة الانتحار.

وانتقل مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث القسم، ومعاوناه النقيبان أحمد الزعفراني، وفهمي الخطيب، واستعان مسئولو القسم بشرطة الإنقاذ النهري للبحث عن الفتاة في مياه النيل، عن طريق تشكيل من الغواصين.