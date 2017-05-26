أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة

Google+ Print
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، تكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة.  

وأشار محافظ القليوبية، أن الحملات اليومية، نجحت في إزالة التعديات واسترداد مساحة 2189 فدانًا من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، مستطردًا، "لن نفرط في شبر واحد من أراضي الدولة". 

شاهد أيضا

وأضاف، أن جميع المسؤولين في المحافظ، وخاصة المحليات يواصلون العمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، في الموعد المحدد وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بكل حسم ومواجهة كافة الخارجين عن القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس الغيني : الدول الإفريقية تعتمد على دعم وقيادة ودور الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الغيني : الدول الإفريقية تعتمد على دعم وقيادة ودور الرئيس السيسي

مجلس الأمن يعتبر خطاب السيسي في قمة الرياض «وثيقة رسمية»

مجلس الأمن يعتبر خطاب السيسي في قمة الرياض «وثيقة رسمية»

رئيس غينيا: السيسي له ثقل نعتمد عليه في قيادة التعاون الإفريقي

رئيس غينيا: السيسي له ثقل نعتمد عليه في قيادة التعاون الإفريقي

السيسي يشكر الرئيس الغيني على دعم بلاده لـ«مشيرة خطاب»

السيسي يشكر الرئيس الغيني على دعم بلاده لـ«مشيرة خطاب»