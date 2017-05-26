محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة

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أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، تكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة.

وأشار محافظ القليوبية، أن الحملات اليومية، نجحت في إزالة التعديات واسترداد مساحة 2189 فدانًا من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، مستطردًا، "لن نفرط في شبر واحد من أراضي الدولة".

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وأضاف، أن جميع المسؤولين في المحافظ، وخاصة المحليات يواصلون العمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الموعد المحدد وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بكل حسم ومواجهة كافة الخارجين عن القانون.