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سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

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سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر

صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الجمعة :

السعر العالمي : 1,252.13 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 717 إلى 719
عيار 22 657 إلى 659
عيار 21 627 إلى 629
عيار 18 537 إلى 539
عيار 14 418 إلى 419
عيار 12 358 إلى 359
الاونصة 22,285 إلى 22,356
الجنيه الذهب 5,016 إلى 5,032
الكيلو 716,571 إلى 718,857
 
 
 

 المصدر: مصر 365

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رئيس قسم الأخبار

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