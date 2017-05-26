محافظ البحر الأحمر لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين: الجميع أمام القانون سواء

البحر الأحمر - أحمد عوض:

التقى اللواء أحمد عبد الله - محافظ البحر الأحمر، مساء الخميس، شيوخ وعواقل مدينتي حلايب والشلاتين لبحث إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وخطة تطوير المنطقة.

وأكد محافظ البحر الأحمر -خلال اللقاء- بأن كل أسرة في مدن الجنوب سيتم تسليمها وحدة توطين عقب إزالة جميع الأكشاك والمباني المخالفة، مضيفاً بأننا لا نستهدف من هذه الحملات الأشخاص بقدر ما نستهدف حق الدولة والحفاظ على حرمة أراضيها، مؤكدا أن الجميع أمام القانون سواء، وأضاف أننا نراعي في نفس الوقت كل الحالات الإنسانية.

وأصدر محافظ البحر الأحمر، تكليفاته لرئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر؛ بسرعة تسليم وحدات التوطين التي تم الانتهاء منها لأهالي الشلاتين وحلايب وأبورماد، كما وجه بسرعة الانتهاء من باقي وحدات التوطين حتي يتم تسليمها إلى كل أهالي الجنوب.

كما أصدر محافظ البحر الأحمر تعليماته إلى رئيس مدينة حلايب بتسليم وحدة توطين إلي سيدة أرملة تم إزالة الكشك السكني لها، موضحاً أن المحافظة تقوم بإزالة جميع الأكشاش والمباني المخالفة حتى لا تكون عقبة أمام التخطيط العمراني في حلايب والشلاتين وأبورماد.

وقدم شيوخ حلايب والشلاتين الشكر إلى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على ما يبذله من جهود واضحة في مدن الجنوب، حيث ما تم في عهده من توصيل كهرباء ومياه شرب وبناء وحدات توطين لم يتم على مدار 30 عاماً مضت.

وقال الشيخ سدو - شيخ مشايخ أبورماد، إن محافظ البحر الأحمر يولي اهتمام كبير بمدن الجنوب لم يحظ به قبل.

حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام - سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد توفيق - مدير أمن البحر الأحمر، وجهاز الأمن الوطني، ورئيس مدينة حلايب، وسكرتير مدينة الشلاتين.