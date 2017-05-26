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أسامة كمال لـ«الشعب القطري»: لسنا في خصام معكم.. و«تميم» سيرحل

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أسامة كمال لـ«الشعب القطري»: لسنا في خصام معكم.. و«تميم» سيرحل أسامة كمال لـ«الشعب القطري»: لسنا في خصام معكم.. و«تميم» سيرحل

التحرير

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شن الإعلامي أسامة كمال، هجوما حادا على وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد وصفه ما تعرضت له بلاده بـ"الجريمة الإلكترونية" عبر قرصنة وكالة أنبائها، مكررا نفي الدوحة لصدور تصريحات عن أميرها الشيخ تميم بن حمد، تطال علاقات البلاد مع محيطها الخليجي والإقليمي.

وكان الوزير القطري قد تحدث أيضًا، عن حملة تعرضت لها بلاده خلال وسائل إعلام أمريكية، نافيا وجود طلب أمريكي لها بفك ارتباطها بجماعات إسلامية معينة،وهو ما رد عليه كمال، بقول: "كنتم تقومون بدفع أموال للصحف العالمية لكتابة موضوعات ومقالات لإسقاط ".

وأضاف كمال، خلال تقديم برنامجه "مساء " الذي يبث عبر شاشة "dmc"، الخميس، أن "صحف الخليج شنت هجوما عنيفا على تصريحات تميم بن حمد، ولم تصمت عما قاله".

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وعرض على الهواء مجموعة لبعض الصحف الخليجية التى شنت هجوما لاذعا على التصريحات القطرية، متنبئً: بسقوط النظام القطري، مؤكدا: "أن أمير قطر سيستقيل وسيرحل عن الحكم، والأيام بينا".

ووجه كمال، رسالة خاصة إلى للشعب القطري، قائلا: "لسنا في خصام معكم، وأنتم أشقاء، ولكن مشكلتنا مع الإدارة الحالية التى تدير حكم البلاد، وتآمرت على مصر وعدد من الدول، بسبب دعمها للإرهاب".

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التحرير

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