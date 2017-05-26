بالصور.. الشرطة تستعين بالصيادين للبحث عن سيدة ألقت بنفسها في نيل دسوق
بالصور.. الشرطة تستعين بالصيادين للبحث عن سيدة ألقت بنفسها في نيل دسوق
03:22 ص الجمعة 26 مايو 2017
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كفر الشيخ - إسلام عمار:
استعانت قوات الشرطة بمدينة دسوق بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالتنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، بمجموعة من الصيادين بمنطقة حي الكشلة بمدينة دسوق، وذلك للبحث عن سيدة ألقت بنفسها في نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق، عن طريق معدات الصيد الخاصة بهم.
وكان العميد هشام مطر - مأمور قسم شرطة بندر دسوق، تلقى إشارة من شرطة النجدة عن بلاغ أهالي برؤيتهم امرأة يشتبه أن تكون في العقد الثالث من العمر، تلقي بنفسها من أعلى كوبرى السكة الحديد بدسوق في مياه نهر النيل، بدائرة القسم، ولم يتعرف أحد عليها لحظة إلقاء نفسها في النيل.
انتقل العميد أبو المجد البحيرى بفرقة شرطة غرب كفر الشيخ، والعقيد عبد الفتاح المنشاوى، رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة غرب، ومأمور قسم شرطة بندر دسوق، والنقيبين فؤاد الفقى، وفهمى الخطيب، معاونا مباحث القسم، والنقيب مصطفى منصور بفرع البحث الجنائى.
وخلال متابعة رجال الشرطة لعملية البحث عن السيدة الغارقة، فوجئوا بأحد الأشخاص، يدعى "محمد م.ح"، من قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، يبلغهم بغياب شقيقته، مريضة نفسيًا، عمر 42 عامًا، عن المنزل، ومتزوجة من المدعو "محمود.م.أ"، وكانت ترتدي وقت غيابها عباءة "لونها بمبي".
كما كشف بلاغ الأهالي لشرطة النجدة، عن أن المرأة التي ألقت بنفسها من أعلى كوبرى السكة الحديد فى مياه نهر النيل بدائرة قسم دسوق، كانت ترتدي عباءة يقترب لونها من الاحمرار، ويشتبه أن تكون في العقد الثانى أو الثالث من عمرها، فيما تطابق تلك المواصفات نفس ما أدلى به شقيق المرأة المتغيبة.
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